Patrulla Caminera insta a no conducir a alta velocidad en sitios con afluencia de gente

“El movimiento en sí es anormal para esta hora y esta fecha por la poca afluencia de peregrinos y la poca circulación de vehículos en dirección a la basílica. Esto se debería al calor que hay en este momento, pero creemos que a partir de las 16 horas vamos a tener novedades. También hay que recordar que a partir del mediodía de hoy se declaró asueto y la gente va a tener tiempo libre para peregrinar hasta el Santuario”, explicó el inspector general Adolfo Ortega, jefe de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera.

“No tuvimos novedades sobre accidentes ni choques hasta el momento. Sin embargo, no podemos evitar infracciones al tránsito. Hubo el caso de una camioneta que pasó a velocidad excesiva, no respetando los lugares donde hay afluencia de gente y lo detuvimos. Existen algunos conductores irresponsables que juegan con la vida de terceros, pero estamos haciendo todo lo humanamente posible por controlar todo eso”, aseveró.

Afirmó también que aunque el conductor diera negativo al alcotest, igual se le aplicará una multa por violación de las leyes de tránsito.