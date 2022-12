Medida de protección a Menchi: Hubo exceso de entusiasmo del magistrado, dice Santagada

El abogado Ezequiel Santagada habló sobre la medida de protección por medio de la Ley 5777 que brindó el juez Emmanuel Villalba a la periodista Mercedes “Menchi” Barriocanal ante una campaña de violencia en su contra. El titular de Asucop, Juan Vera, había compartido su número telefónico a fin de que sea atacada por su postura en contra de la derogación del convenio de la Unión Europea (UE).

Lea más: Medida de protección a Menchi: “por ser mujer puede ser posible”, afirma abogado

“Acá hubo un exceso de entusiasmo a través del magistrado. El exceso está haber prohibido publicaciones en las redes sociales”, sentenció Santagada. Si bien, el abogado aclara que la periodista ni su abogado no serían capaces de fomentar la censura, esta ley es utilizada últimamente para ese fin.

“A mi no me preocupa la decisión del juez, pero esta ley ha prohibido publicaciones en las redes sociales y eso cambia la cosa”, dijo el abogado. Agregó que la libertad de expresión incluso protege el discurso irritante e incómodo para algunos, pero cuando es en materia de interés público.

Subrayó que la Constitución Nacional prohíbe toda censura y, si existe, se abre una puerta a distintos tipos de abusos. “Lo que hay son responsabilidades posteriores”, argumentó.

Sobre el caso de Menchi Barriocanal, aclaró que mínimamente hay injuria y también violación en el ámbito de intimidad. “Yo no tengo el derecho de invadir tu intimidad. No pueden escribir al teléfono particular haciendo eso”, sentenció.

Lea más: Menchi Barriocanal presenta denuncia formal ante hostigamiento digital

Aseveró que debe haber una reforma porque actualmente existen muchas maneras de utilizar los medios digitales o tecnología para agredir y causar daño a una persona que antes no nos podríamos imaginar.

La comunicadora Mercedes Barriocanal, presentó una denuncia ante un Juzgado de Paz para obtener una medida cautelar que pueda frenar el hostigamiento que recibe. Se evidenció con capturas de pantalla de mensajes de odio o amenaza que recibió en su celular. Menchi fue “repudiada” por estar en contra de la derogación del convenio de UE que estaba siendo debatido en el Congreso.