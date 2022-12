Altas temperaturas: recomendaciones para prevenir incendios y golpes de calor

Ante la ola de calor que iría hasta el 11 de diciembre, primero hay que priorizar la salud, según indicó Marcos Almada, ya que el cuerpo se expone constantemente a condiciones extremas.

Si bien aseguró que son pocos los reportes de personas afectadas por el calor, la mayoría son de personas adultas.

Por eso recomienda evitar exponerse al calor si alguien tiene un problema de salud, ya que el mismo les afecta bastante.

Aclaró que los bomberos voluntarios no se encargan directamente de las personas que son afectadas por el calor. Es en el interior principalmente donde atienden este tipo de emergencias, porque la red de ambulancias del Ministerio de Salud no cubre totalmente el interior del país.

Verificación profesional del sistema eléctrico y extintores

Sobre las viviendas, lo primero que se debe tener en cuenta es el sistema eléctrico, el cual es muy importante que sea verificado por un profesional, señaló Almada.

“Toda la carga eléctrica que tenemos dentro de la casa debe ser apta para el hogar, porque entre más calor, mayor consumo de energía eléctrica con los aires acondicionados; entonces es importante hacerles el mantenimiento a todos los aparatos eléctricos”, precisó el tercer comandante.

“No es que va a dañar al instante, si no que con el tiempo, se van a ir resecando los cableados; eso hace que en un momento dado, se genere un cortocircuito por un calentamiento de conductores”, indicó.

Agregó que contar con un extintor de cuatro kilos en la casa, en la cocina por ejemplo, ayuda demasiado. No hace falta que se tengan varios, considerando que en cualquier vivienda se pueda dar un principio de incendio.

Registran pocos incendios forestales por la humedad

Sobre los incendios forestales, indicó que actualmente es muy baja la probabilidad de que se genere fuego de manera espontanea, por las condiciones de humedad, debido a las lluvias que cayeron.

Dijo que hoy en día registran algunos focos en ciertas zonas del país, pero son de pequeñas proporciones y controlados por los locales, ya que no revisten demasiado riesgo de momento.

“Si las condiciones del tiempo van cambiando por el tema de que ya no llegan las lluvias, y eso hace que baje la humedad por el calor que tenemos, eso va hacer que tengamos incendios de grandes proporciones nuevamente”, expresó.

Recalcan importancia de evitar quema de basura

Marcos Almada habló cómo afecta en las zonas urbanas la quema de basuras. Indicó que dentro de las estructuras de las casas hay muchos elementos combustibles.

“La gente realiza la quema irresponsable por no darle una eliminación de los residuos que tienen los sistemas de reciclados, o bien, el tema de llevar a los vertederos. Eso hace que se queme, una técnica no permitida, pero la gente todavía no aprende eso. Hay que replicar y hacer el trabajo a través del sistema de recolección de basuras”, aseveró.

Insistió en apelar a la prevención en el tema de los incendios forestales; también en no realizar quemas y maniobras de renovación de pastos sin asesoramiento previo.

Agregó que se puede pedir a los bomberos locales que les asesoren en lo que es la quema controlada, porque hoy en día hay una ley de quemas controladas.

“Entonces tenemos que tratar de aplicar esa ley para que la gente no realice maniobras sin saber y eso lleve a que se desarrollen incendios descontrolados. Instamos a la gente que se acerque y que hable con el cuerpo de bomberos local”, precisó.