Pasajeros deben soportar el calor “infernal” en las paradas y dentro de los buses

Las altas temperaturas que se registran en Paraguay en las últimas semanas se sienten aún más si la necesidad obliga a estar por varias horas en la calle. Los usuarios del transporte público son los más afectados, ya que las paradas de buses no son suficientemente amplias o no están en condiciones. La situación muchas veces no mejora al subir a los buses “climatizados”, cuyos aires acondicionados no funcionan en forma o no dan abasto.