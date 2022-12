Subsidio a transportistas del área metropolitana se triplicó pero buses chatarra siguen circulando

El subsidio a transportistas del área metropolitana representa la suma de G. 20 mil millones por mes, lo que representa cerca de US$ 30 millones al año. Víctor Sánchez, viceministro de Transporte, manifestó que la tarifa técnica es el reflejo del servicio que se tiene.

Sin embargo, los usuarios del transporte público no ven que el servicio haya mejorado, sino todo lo contrario: los buses se encuentran cada vez en peores condiciones, el servicio es realmente pésimo y el pasaje aumenta con cada suba de combustible, a pesar del millonario subsidio.

El intenso calor hace que se refleje aún más la desidia, ya que las quejas por el mal estado de los buses diferenciados se escuchan todos los días, así como la falta de paradas que estén en condiciones para resguardarse del sol o la lluvia, entre otros aspectos.

Lea más: Ejecutivo sigue sin informar sobre subsidios a transportistas

Niegan información pública

Desde agosto pasado, ABC Color solicita vía Acceso a la Información Pública detalles de los pagos en concepto de subsidio a empresarios del transporte público del área metropolitana correspondientes al año en curso, pero el expediente tuvo respuesta fuera de plazo y en formato diferente al requerido, recién en octubre.

Sánchez salió al paso del reclamo y señaló que hay un punto que que aún no se respondió “porque aún no se tiene, que es el subsidio por kilometraje recorrido por el servicio nocturno. Se sigue todavía con el subsidio por validación para el servicio nocturno, no tenemos todavía el trabajo final sobre el kilometraje recorrido, tan solo ese es el punto que no se le respondió”, se excusó.

Sin embargo, el artículo 28 de “Centralización de información” del Decreto Nº 4.064/15, que reglamenta la Ley Nº 5.282/14 de transparencia pública, establece que las respuestas deben ser públicas y sin perjuicio de que la información sea entregada en un formato distinto al solicitado.

“Nosotros publicamos siempre la tendencia de cómo se comporta la tarifa técnica, pero también hay pedidos que llegan por AIP y también vamos respondiendo dentro de nuestras posibilidades”, trató de explicar.

Lea más: Otro bus chatarra se incendia sobre Eusebio Ayala

“Tratamos de encontrar el equilibrio”

El viceministro aseguró que desde el Gobierno se trata de encontrar el equilibrio “porque el precio del pasaje no está variando por una decisión del Presidente, lo que va variando es el subsidio y lo que estamos haciendo es tratar de encontrar ese equilibrio”.

Sin embargo, habló de una triplicación del subsidio al transportista del área metropolitana, lo que también genera la indignación de los usuarios del transporte público y la ciudadanía en general, que ya realiza los cálculos como, por ejemplo, que con los US$ 30 millones anuales se podría adquirir vehículos para los usuarios y así dejar de utilizar el transporte público.