Esperan buena cosecha de soja, con cerca de 9 millones de toneladas

Se mantiene el optimismo de que la campaña actual de soja, 2022/ 2023, será buena a nivel general y que permitirá la recuperación económica de los productores, tras la peor cosecha de todos los tiempos en la zafra 2021/2022, que registró una merma del 70% a consecuencia de la gran sequía en el periodo estival anterior, según señaló ayer el presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Ing. César Jure, durante la evaluación de cierre el año calendario.

A su turno, el asesor técnico del gremio, Ing. Agr. Luis Cubilla, informó no obstante que inicialmente se proyectó una cosecha 2023 de 10,3 millones de toneladas, pero ahora la expectativa se redujo en 1 millón de toneladas.

Explicó que a pesar de registrarse buenas lluvias iniciales en la campaña agrícola, se produjeron bajas temperaturas (según el requerimiento de la soja) hasta el mes de noviembre, lo que frenó el desarrollo de los cultivos.

Además, en los últimos días las plantas están sufriendo “estrés calórico” en muchas parcelas, debido a las altas temperaturas y a la falta de nuevas lluvias.

Sin embargo, en comparación con lo que fue el año pasado a estas alturas de la zafra, cuando ya se sabía que la caída sería catastrófica, haber reducido 1 millón la expectativa de este año, no es una mala noticia. Se espera la cosecha nacional de 9,3 millones de toneladas, con mayores costos de producción, que rondan entre US$ 800 y US$ 1.100 por hectárea, pero con mejores precios internacionales de cerca de US$ 500 por tonelada. Así se mantiene el optimismo de que en el 2023 se tendría buena recaudación y recuperación económica.

Con respecto a la cosecha anterior de soja, 2021/2022, el Ing. César Jure indicó que las pérdidas de la sequía se estimaron en US$ 3.000 millones y que a causa de la muy baja producción, a pesar de los mejores precios internacionales, solo permitió a los agricultores pagar entre un 40% y 50% de sus compromisos o deudas.

Pero, añadió que tras la mala cosecha de la soja de primavera-verano, compensó la buena producción en las cosechas del maíz zafriña y la soja zafriña, que fueron sembrados posteriormente, en el periodo verano-otoño, logrando cerca de 6 millones de toneladas de maíz, que permitió mantener ocupada la logística y la soja zafriña dar suficiente semilla para la actual campaña.

En otro orden de información, Jure refirió que generan preocupación las iniciativas legales de la Unión Europea, que podrían significar barreras extraarancelarias a nuestras exportaciones y que se está trabajando el tema con las autoridades.

Leche de soja para familias

El gremio Capeco trabajó durante el 2022 en 10 centros de atención distribuidos en diferentes zonas del país para las enseñanzas alimentarias y suministro de un total de 40 toneladas de granos, para la elaboración de unos 300.000 litros de leche o jugo de soja, para beneficiar a unas 30.000 familias de escasos recursos, en cooperación con el Despacho de la Primera Dama, según informó ayer el coordinador de responsabilidad social del gremio, Dr. Eitel Krohn, durante la rueda de prensa.