Intendente amplía denuncia penal contra promotores de hechos vandálicos

La policía “nos dejó solos” señaló Yd durante su comparecencia ante el Ministerio Público en la mañana de este lunes acompañado del presidente de la Junta Municipal (JM), Fredy Ortega, para solicitar la individualización de los responsables del ataque a una patrullera municipal y la destrucción de carteles municipales. La causa está en la unidad 11 del Ministerio Público, a cargo de la fiscala Griselda González.

Asimismo, solicitó la individualización y castigo a los responsables de la convocatoria a través de las redes sociales a acudir al encuentro y provocar desmanes, luego de que la Intendencia comunicó formalmente su negativa a otorgar el permiso municipal para la realización de una exposición de autos modificados en el sector del estacionamiento de la playa San José, el 10 y 11 de diciembre.

Ya el sábado por la noche el administrador comunal formuló denuncia en la Comisaría Tercera tras un fallido intento ante la fiscalía, donde no encontró a funcionario ante quien pudiera hacer la denuncia. A las 23:50 del sábado Yd se presentó ante la sede del Ministerio Público, Región V, pero el local estaba cerrado, y no encontró siquiera un policía de guardia, según indicó.

La Municipalidad aportó elementos de prueba consistentes en algunas fotos y videos donde se observa el ataque del que fue objeto una patrullera municipal y pidió la cooperación de la unidad 911 de la Policía Nacional para identificar a los autores mediante las filmaciones de las cámaras de seguridad que tiene desplegadas en el sector.

Cuestionó duramente la falta de presencia policial y del Ministerio Público. “Nos dejaron solos”, dijo, pese a haber solicitado por escrito, el día viernes, la presencia de ambas instituciones en el lugar del evento.

Esta situación fue comunicada al Ministerio del Interior y a la Comandancia de la Policía Nacional, dijo, y reclamó un “cambio de actitud” de la policía o un “cambio de hombres”, en directa alusión al director de la Policía en Itapúa, comisario principal Jorge Piñánez.

El jefe policial, por su parte, en declaraciones a medios locales sostuvo que la policía realizó un control preventivo con las patrullas disponibles. Señaló que buena parte del personal está trabajando en apoyo a las investigaciones del asalto a la sucursal del banco Regional en la zona noreste del departamento.

Operativo arrojó 35 vehículos retenidos

Un operativo de control montado por agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), el sábado en la avenida costanera, arrojó como resultado 35 vehículos demorados por violar normativas de tránsito. Un total de 16 conductores dieron positivo al alcotest, y nueve vehículos y 10 motocicletas fueron retenidos por provocar ruidos molestos y deberán pagar las multas correspondientes para su retiro.

El intendente afirmó que será inflexible con quienes pretenden violar la ley. Atropellaron la patrulla municipal en una actividad absolutamente violenta por parte de quienes se encontraban en el estacionamiento de la playa San José, afirmó.

Eso no es vivir en un estado de derecho, dijo, y advirtió que no habrá contemplaciones con quienes pretenden provocar caos y destruir la imagen de una ciudad que es principal destino turístico del país. El turista es bienvenido aquí, pero quien viene a visitarnos, no quien viene a destruir la ciudad, apuntó.

La “EncarTour” es un encuentro de autos modificados que en ediciones anteriores violaron todo tipo de leyes y ordenanzas municipales, particularmente las que establecen limitaciones a ruidos molestos y la seguridad en el tránsito, motivo por el cual este año no se autorizó su realización.

Esto habría motivado la reacción de los automovilistas y mediante convocatorias a través de las redes sociales se instó a desafiar a la autoridad comunal. Incluso se amenazó con provocar desmanes, razón por la cual la Comuna había solicitado de antemano la presencia policial y fiscal en el lugar del evento.