Encarnación: se llevó la multa y el cepo

Efectivos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Encarnación en su recorrido rutinario visualizaron un vehículo estacionado en un lugar no permitido y al no estar presente el conductor del rodado procedieron a colocar el inmovilizador o cepo y dejarle la multa correspondiente en el parabrisas del automóvil en infracción. Al volver a pasar por el lugar, los oficiales se dieron cuenta de que no se encontraba el vehículo ni el instrumento inmovilizador, que aparentemente fue robado.