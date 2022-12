“Se necesita un cambio de conciencia de los adultos, para que los niños, niñas y adolescentes vivan mejor”

Julián Weich, viene trabajando desde hace 30 años como Embajador de Unicef en Argentina y colaborando mucho en Uruguay, Bolivia y ahora en Paraguay. Estuvo este lunes 12 y martes 13 por Asunción conversando con la gente de Unicef Paraguay y visitó el Bañado Tacumbú donde se llevó a cabo un plan de vacunación para los niños y niñas.

Lea más: Alarmantes cifras de abuso sexual obligan a que revisemos guía para prevenir casos

“La experiencia mía es que el trabajo nunca se va a terminar, porque siempre va haber cosas que hacer, pero eso no quita hacer todo lo posible para que haya cada vez menos y Unicef trabaja muy bien tiene una manera de hacerlo que es eficaz, y al no ser partidaria porque no pertenece a ningún partido político tiene una manera de trabajar abarcativamente porque lo único que reconoce son a los niños, niñas y adolescentes y su vulnerabilidad así que por eso me gusta ser también Embajador de Unicef”.

-El problema de la niñez en Paraguay es la pobreza.

-La pobreza es un problema en todos los países de la región, hay mucha desigualdad social, el tema es que los niños tengan la chance de empezar, después veremos hasta donde llegan, por eso la primera infancia es tan importante, los primeros 1.000 días, cuando un niño desarrolla sus capacidades cognitivas que son las capacidades que te permiten aprender, si no están bien alimentado si no están bien estimulado no va aprender nada.

-La violencia familiar también es un problema para el desarrollo de los niños.

-La violencia familiar también pasa por una crisis de valores y de educación, generalmente los padres más violentos son los que menos educación recibieron, si tenemos padres mas educados vamos a tener menos violencia familiar, es toda una cadena de cosas positivas o de cosas negativas. Tenemos que fomentar que las cadenas tengan mas eslabones positivos que negativos, para eso estamos los adultos y están las instituciones como Unicef como el Estado y otras ongs.

Lea más: Educar sin violencia propone Unicef e invita a las familias a reflexionar

<b>“Un chico educado no es fácil de engañar a la hora de votar”</b>

-La educación, la escolaridad de los niños, niñas y adolescentes es una obligación.

“Un chico educado no es fácil de engañar a la hora de votar”, ese chico a los 18 años va a votar y obviamente que si esta educado va a votar de una manera muy distinta que si no esta educado, y lo que necesitamos son chicos educados para que voten a conciencia y después nos equivocaremos como sociedad, pero al menos los chicos van a votar a conciencia.

Lo importante es que el chico este en la escuela, después los padres pueden elegir qué tipo educación quieren para sus hijos, quieren una educación religiosa, quieren una educación laica, o quieren algún tipo de educación distinta, bueno para eso habrá colegios especializados. El tema es que tengan acceso a la educación porque hay chicos que no tienen opción, no pueden elegir, porque le sale muy costosos o porque culturalmente no heredaron el hábito de estudiar.

<b>“Yo siempre digo que la educación se hereda”</b>

- ¿Cómo viene la mano con el tema de la educación hacia los chicos?

- La educación se hereda, porque si vos tuviste un padre médico seguramente alguien de la familia va ser medico, o sea va a estudiar una carrera. Y lo mismo pasa con los niveles secundarios, si vos terminaste los niveles secundarios probablemente vas hacer todo lo posible para que tu hijo termine el secundario, ahora si vos no lo terminaste que tu hijo no le termine no te va a parecer tan grave y capaz que ni a tu hijo le va a parecer tan grave, entonces lo que hay que hacer es elevar la vara para que los adultos sientan el compromiso de que sus hijos tienen que terminar la secundaria.

-Los niños son el futuro dicen las personas políticas o no.

-El famoso discurso que habla que los niños, niñas y adolescentes son el futuro, es el mejor slogan para no hacer nada, porque pareciera que va a pasar mas adelante y tiene que pasar ahora porque los niños, niñas y adolescentes que necesitan, necesitan ahora, lo que sea, salud, educación, hay un problema muy grave en Paraguay igual que en la región la falta de escolaridad de los chicos.

Según datos de Unicef Paraguay 1 de cada 4 chicos no están donde tienen que estar que es en la escuela, y tienen que hacer la escuela con la edad de escolaridad, de los 6 años hasta los 18 años, y lo ideal es que los chicos lo terminen en su época de escolaridad y eso esta pasando que por necesidades económicas o culturales o por pensar que no hace falta ir a la escuela los chicos no están en las escuelas. Los chicos tienen que estar en la escuela primero con sus pares, segundo porque son educados y aprenden.

-¿Qué mensaje les dejas a los paraguayos y paraguayas?

-El mensaje es para los adultos, que seamos adultos responsables, que los niños, niñas y adolescentes no se crían solos, que sufren mucho mas a veces de lo que uno puede imaginarse, lo que pasa es que no tienen la chance de hablar o de expresarse, por eso hay un índice mucho mas grave de depresión post-pandemia, por eso tenemos que estar los adultos mas atentos y mas responsables.

-Decís que Unicef es la voz de los chicos.

-Unicef no trabaja contra el Estado o contra el Gobierno si no con el Estado y lo que aprovecha son las herramientas que tiene en el Estado que son muchas y a veces le ayuda a direccionarlas o también lo que puede hacer Unicef es ser un gran estadista. Unicef te puede dar datos de la situación de la niñez en el país, entonces lo que hace Unicef es trabajar con el Estado para aprovechar las herramientas que tiene y usarlas de la mejor manera, por ejemplo, la vacunación infantil no la de Covid, si no la vacunación tradicional que disminuyo mucho con el tema del Covid, y lo que Unicef hace son campañas de vacunación para volver a tener los índices que se tenia antes y mejorarlos y esos recursos tiene el Estado.

Unicef sabe cual es el problema de la niñez, de la infancia, de la adolescencia y habla en nombre de ellos.