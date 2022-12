Abogados exigen a Emiliano Rolón combatir la “corrupción interna” en la Fiscalía

El miembro titular del Colegio de Abogados del Paraguay, Robert Marcial González, sostuvo que esperan que Emiliano Rolón ”esté a la altura de las exigencias”, entre las cuales mencionó un cambio de la política comunicacional, la no utilización de la Fiscalía para reprimir a la ciudadanía y una afrenta a la corrupción que existe en la institución.

“Que no convierta al Ministerio Público en un garrote para reprimir a los ciudadanos”, dijo.

“Y lo fundamental, que se convierta en un anticuerpo para combatir la corrupción interna que tienen. Hay una corrupción, sumada a la ineficacia que creemos que se tiene que enfrentar de manera decidida y en forma vertical desde la propia cabeza”, agregó

González, así también, indicó que el reemplazante de Sandra Quiñónez tendrá “muchos desafíos”, pues afirmó que el “Ministerio Público aún está en deuda con la democracia institucional”.

Emiliano Rolón, nuevo titular de la Fiscalía

Con relación al proceso de selección de fiscal general, indicó que “es absolutamente satisfactorio”. Destacó, en ese sentido, la conformación de la terna por parte del Consejo de la Magistratura (CM) y a los aspirantes que decidieron concursar por el cargo.

“Una elección positiva positiva”, dice titular del gremio

El abogado Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, también habló sobre la designación de Emiliano Rolón para la Fiscalía General del Estado. Recordó que el proceso de elección fue bueno a diferencia de los anteriores.

“Hoy no están ninguno de los que se dijeron que iban a estar predigitados. No entraron ni Carlos Arregui, ni René Fernández ni Mónica Seifart”, mencionó Riera.

Agregó además que, desde el Colegio de Abogados ven como positivo que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se haya tomado el trabajo de reunirse con los ternados antes de tomar una decisión.

“Lo interesante es que Rolón se reunió con las comisiones del Senado. Se comprometió a que sus vinculaciones con Galeano Perrone no afecte a su trabajo ni a las investigaciones”, señaló.

Riera mencionó que Emiliano Rolón tendrá que bajar línea para mejorar la imagen del Ministerio Público. “Sandra Quiñonez se encerró en el Ministerio Público, hasta hubo problemas con los fiscales”, manifestó.

Agregó además que deberá trabajar en renovar la conversación con el Poder Judicial. “Los grandes casos siguen inconclusos o no iniciados. Hay mucho que Sandra no explicó y que no puede quedarse así”, sentenció.

La Cámara de Senadores dio el acuerdo constitucional este jueves para que el camarista Emiliano Rolón se convierta en nuevo fiscal general del Estado desde marzo del 2023, cuando culmine el período de Quiñónez.

Rolón fue elegido para ocupar el cargo por el presidente Mario Abdo Benítez, quien -de ese modo- descartó al camarista Gustavo Santander y la abogado Cecilia Pérez.