Emiliano Rolón: “No tengo ningún pacto, no formo parte de ningún negocio, no tengo ninguna empresa”

El designado como futuro fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, volvió a prometer esta mañana que será independiente y no cederá a poder alguno. “No tengo ningún pacto, no formo parte de ningún negocio, no tengo ninguna empresa”, enfatizó.