Condenan a 28 años de cárcel a Stadecker por el feminicidio de Sabryna Breuer

El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Manuel Aguirre e integrado por las juezas Lourdes Peña y Rossana Maldonado, declaró culpable a Gerardo Stadecker Brom del feminicidio de su esposa Sabryna Breuer, a quien sometió a violencia física, psicológica y económica, por tanto resolvió condenarlo a 28 años de privación de libertad, que deberá cumplir en el penal de Emboscada.

“(...) en esa madrugada del 17 de diciembre, el señor Stadecker le atacó violentamente a Sabryna, como se suele decir en la cultura israelí, le salió su Golem”, afirmó el magistrado Aguirre, tras refutar punto por punto la teoría sostenida por la defensa, de que la causa de la muerte habría sido una supuesta sobredosis y declarar probada la acusación del Ministerio Público.

Sabryna tenía lesiones nuevas y antiguas

El juez Manuel Aguirre, en su análisis de las pruebas ofrecidas en juicio, hizo énfasis en el informe del Dr. Pablo Lemir y el profesional Joel Bernal, quienes llevaron a cabo el levantamiento de cadáver, junto con el examen externo del cuerpo y la escena.

En ese sentido, el magistrado señaló que ese procedimiento fue objetivo y se probó que el cadáver fue movido, porque hay manchas de sangre. Además, que al momento de su levantamiento, poco después de las 9:30, el cuerpo de Sabryna Breuer ya llevaba muerta poco más de cinco horas.

Sobre el cuestionamiento de la defensa hacia el procedimiento hecho por Lemir, Aguirre señaló que el doctor “vio tres lesiones, una en la frente y dos en los parietales, por eso solicitó las radiografías para ver si había más lesiones. Ahí fue que encontró la fractura del hueso hioides”. Sobre las lesiones, en el informe médico había señalado Lemir que habían recientes y antiguas.

En ese sentido el juez citó a un doctrinario que señala que si no se sigue el protocolo latinoamericano en al autopsia, la misma es ineficaz, ante esta premisa Aguirre expresó “si la autopsia es inválida, eso anula las preguntas y respuestas de la defensa, es decir, anula la hipótesis de la sobredosis”.

Hechos de la acusación fueron probados

En otro momento, Aguirre se refirió a la declaración del profesional médico Elias Menacho, perito ofrecido por la defensa, quien dijo que una sobredosis no puede romper el hueso hioides. En ese contexto el juez señaló, que la rotura de ese hueso se produce por un evento traumático, es decir, un golpe.

Además, sobre la rotura de la aurícula derecha, el juez dijo que consultaron fuentes de información y profesionales y en estas encontraron que si la persona que sufre de esa lesión y no es asistida inmediatamente, en menos de 20 minutos, “por eso el señor stadecker escupió sangre cuando le hizo la reanimación boca a boca, porque ella ya tenía la caja toráxica inundada de sangre”, manifestó el juez.

Se suma que la hija mayor de Sabryna, Astrid le había preguntado a Gerardo, cuándo va a pasar esto (por las peleas constantes) y él le había respondió “ya va a pasar”, según indicó el magistrado.

En cuanto a la sobredosis, que formó parte de la teoría del caso de la defensa, el juez sostuvo que Gerardo Stadecker era quien alentaba a su consumo a Sabryna, porque “él es el que tenía plata, él le proveía de plata para que ella compre la cocaína que quería.

Sobre los otros hechos nuevos introducidos por la defensa de Stadecker, Aguirre indicó que “no fue probado que era hipocondriaca, así como tampoco fue probado que el Dr. Bellasai le dijo al señor Stadecker que diga que Sabryna murió por un acv”, porque esa madrugada del 17 de diciembre, “el señor Stadecker le atacó violentamente a Sabryna, como se suele decir en la cultura israelí, le salió su Golem”.

Entonces, “se sostuvieron los hechos principales de la acusación del Ministerio Público”, puntualizó el juez Manuel Aguirre.

“No solo le mató a ella, si no a mi familia”

Este jueves se dio continuidad al juicio en el marco de la causa caratulada “Gerardo Stadecker Brom s/ S.H.P. de feminicidio”, luego de que el pasado 6 de diciembre, el presidente del Tribunal haya levantado la sesión tras escuchar los alegatos finales del Ministerio Público, la querella y la defensa. En esta última parte, estaba prevista la presentación de réplica y dúplica, pero la Fiscalía y la querella se abstuvieron a presentar.

Seguido a ello el presidente del Tribunal, Manuel Aguirre, dio la palabra a la hija mayor de Sabryna Breuer, Astrid Lindgren Breuer (21), para que eleve su petición a los jueces. La joven expresó “quiero pedir que hagan justicia para mi mamá”.

En otro momento declaró “hace casi cinco años que nos quitaron a quien más queríamos: a mi mamá. En sus actos (por Stadecker) terminó matándole a mi mamá. No solo le mató a ella, si no a mi familia entera”. Añadió, que luego de la muerte de Sabryna, “nunca más volví a vivir bajo el mismo techo con mis hermanitos”.

Por último Astrid enfatizó “Gerardo estuvo declarando por varias horas para defenderse y mi mamá no tuvo esa oportunidad ese 17 de diciembre, no pudo defenderse, así como nunca va a volver a tener la oportunidad”.

El Tribunal también brindó la oportunidad de declarar a Gerardo Stadecker, quien sostuvo “Sabryna nunca fue maltratada, ella murió lamentablemente de una sobredosis” y añadió dirigiéndose a los jueces “ruego que su sentencia sea libre de presiones”.

Sabryna era violentada constantemente

La fiscala Susana González en su alegato final señaló que durante el juicio se probó, a través de relatos de testigos, que Sabryna Breuer fue víctima de violencia física, psicológica y económica por parte de su marido Gerardo Stadecker, con quien tiene un hijo en común.

Primeramente González hizo un relato de los hechos de aquél 17 de diciembre, cuando Sabryna Breuer fue encontrada muerta. La fiscala resaltó que Stadecker había declarado la encontró tendida en el suelo del vestidor y que no habían rastros de sangre.

Sin embargo, con la presencia de agentes de Criminalística de la Policía, que llegaron a la casa de la pareja a las 12:30 de ese día, se pudo constatar que sí habían gotas de sangre en el piso, al pie de la cama hasta donde, supuestamente Stadecker la llevó arrastrada luego de encontrarla desvanecida, además de que esos rastros de sangre fueron limpiados con una toalla, dijo González.

Resaltó además que “todos los signos se encuentran únicamente cerca de la cama” y que “todo estaba en orden en el vestidor donde no había rastros de sangre”.

Episodios de violencia hasta cerca de su muerte

La agente del Ministerio Público siguió describiendo: “La muerte violenta de Sabryna Breuer fue como consecuencia de muchas situaciones de violencia, todas las señales observadas en el cuerpo y en el lugar, reúne las características de este hecho que se probó durante este juicio”.

Añadió que según el testimonio en juicio de las hermanas de Sabryna, “Gerardo consumía mucha bebida alcohólica, y por ello las reuniones donde estaba él se volvían difíciles cada vez más y por eso Sabryna se aislaba”. A esto, se sumaba que Gerardo la controlaba en exceso, le pedía que le indique de cada lugar al que iba.

Uno de los episodios de violencia data del 10 de diciembre de 2017, cuando Sabryna le reclamó por una situación de infidelidad, según testimonios en juicio, y Gerardo reaccionó y agarró una varilla de metal con la que le propinó golpes en distintas partes del cuerpo. Esto ocurrió en el jardín de la casa. Incluso, hay denuncia del hecho ante la Policía Nacional.

En otro momento, la fiscala Susana González hizo un paralelismo con audios de 2015 cuando se la escuchaba con ánimo, personalidad fuerte y alegre, y audios del 2017, cuando “se la oye, contando los insultos con los que Gerardo le trataba de loca ante su familia, pero igual buscaba herramientas para superar la situación”.

“No se probó ciclo de violencia”

El abogado Francisco Ramírez señaló que el único hecho documentado sobre violencia en la pareja conformada por Gerardo Stadecker y Sabryna Breuer, es del 10 de diciembre, por lo que para que se configure la violencia sistemática como se prescribe en el artículo 50° de la Ley N° 5777/2016 deben haber hechos de violencia uno tras otro, cuestión que no está documentada.

A esto también señaló que en un momento dado tanto el Ministerio Público como la querella adhesiva habían indicado que Sabryna Breuer estaba sometida “a un yugo patrimonial”, pero el abogado Ramírez dijo que el régimen patrimoniales era la de “comunidad de gananciales bajo administración conjunta”, es decir, que la administración patrimonial era del cincuenta por ciento para cada uno.

En ese contexto, Ramírez sostuvo que la misma no era privada del uso del dinero, pues este era de ambos y también iban de vacaciones dos veces al año, con los hijos en común.

Ramírez se refirió al informe de Criminalística, poniendo en duda si realmente son manchas de sangre, así como la variación de color de las mismas y el dibujo de estas, al igual que los recortes de las fotos que fueron hechos a modo de resaltar, ya que las mismas no eran tan grandes como en las fotografías en las que aparentaban “un charco”.

Además, la defensa atacó el informe forense del Dr. Pablo Lemir, quien tuvo a su cargo la autopsia al cuerpo de Sabryna Breuer, arrojando dudas sobre las lesiones que le provocaron la muerte y la autoría de Stadecker. Refirió que es una opinión y que debe remitirse a los métodos científicos y protocolos establecidos.

“Los elementos de cargo de la parte acusadora no tienen los elementos suficientes para quebrantar la presunción de inocencia del acusado Gerardo Stadecker”, señaló el abogado Francisco Ramírez. Añadió que existe una duda insalvable y por lo peticionó por su absolución de culpa y reproche.

Gerardo “no varió ni un milímetro” su versión

A su turno el abogado defensor Federico Campos López Moreira dijo “Gerardo no varío un milímetro, como variaron con cuatro causas de muerte la parte acusadora, lo que sí probablemente no se animó a decir, por cariño o hasta por miedo, y que dijo la vez pasada por vía telemática, que el doctor Bellasai, amigo de la señora Sabryna Breuer, por la imagen de Sabryna, por la imagen de la familia y por la de los chicos, a la prensa decile que fue un ACV” y Gerardo respondió “¿me estás pidiendo que mienta? no puedo”, según añadió el abogado.

Continuó el abogado defensor que Stadecker fue ahí que declaró a la prensa “no se puede tapar el sol con un dedo, mi señora murió de una sobredosis”. Sin embargo, “ha quedado demostrado que Sabryna no fue asesinada, ni fue maltratada, ni física, psicológica, ni económica. No se probó ningún nexo causal”.

Además de que “ningún de los empleados de la casa, que vivían ahí, vino y dijo que vio cómo él maltrataba a Sabryna. Lo máximo que dijeron es que tenían discusiones”, señaló López Moreira quien enfatizó en que no hay porqué avergonzarse de un problema de adicción, del cual sufría Sabryna según la defensa de Gerardo Stadecker.

Fiscalía pidió condena de 28 años de cárcel

El Ministerio Público, representado por las fiscalas Dora Nohl, Claudia Aguilera y Susana González, en su exposición de alegatos finales sostuvo la acusación contra Gerardo Stadecker y pidió una pena de 28 años por feminicidio, de acuerdo con el artículo 50° literales a y c de la Ley N° 5777/2016, en calidad de autor.

Dicho artículo 50 - Feminicidio, establece: “el que matara a una mujer por su condición de tal y bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, será castigado con pena privativa de libertad de diez a treinta años, cuando: a) El autor mantenga o hubiere mantenido con la víctima una relación conyugal, de convivencia, pareja, noviazgo o afectividad en cualquier tiempo; y c) La muerte ocurra como resultado de haberse cometido con anterioridad un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial contra la víctima, independientemente de que los hechos hayan sido denunciados o no”.

La fiscala Susana González solicitó, durante su alegato, la apertura de un proceso penal por el hecho punible de testimonio falso, cuya expectativa de pena es de hasta 10 años de cárcel, contra el perito médico que ofreció la defensa y contra el profesional médico que tomó la placa radiográfica a Sabryna Breuer, quienes declararon en juicio.

La querella adhesiva representada por la exfiscala Liliana Zayas, los abogados Rodrigo y Gustavo González Planás, por su parte solicitó la pena máxima, consistente en 30 años de prisión para Gerardo Stadecker. En tanto que la defensa del acusado, ejercida por Federico Campos López Moreira, Francisco Ramírez y Osvaldo Rodas Ramírez, solicitó su absolución.