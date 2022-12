Elías, de tres añitos, necesita ayuda económica urgente para una cirugía

Elías es un niño de tres añitos que fue diagnosticado con CIA Comunicación Interauricular tipo ostium secundum de 12,8 mm, de moderada repercusión hemodinámica y presión sistólica pulmonar en límite superior.

“Esta condición le expone a cuadros respiratorios recurrentes que afectan sus pulmones, por lo que es importante que sea intervenido quirúrgicamente. Si bien su caso es considerado grave, dentro de todos los casos cardíacos es el más leve”, señala su madre Valeria.

También nos comenta que “actualmente estamos viendo las opciones en los hospitales públicos, ya que en el privado el presupuesto que nos dieron es extremadamente elevado y no contamos con los medios para solventar. Estamos organizando rifas, hamburgueseadas, donaciones, etc., para ver si logramos llegar a la meta y pueda operarse lo antes posible”.

Valeria Pompa dijo que en el “Hospital Acosta Ñu no nos dan esperanzas de que se pueda operar antes de junio del año que viene; aún tenemos pendiente la consulta en Hospital de Clínicas y en el IPS. Mientras no se opera, Elías no se tiene que enfermar, por lo que es importante que lo antes posible se pueda resolver lo de la cirugía y así evitar comprometer su corazón y sus pulmones”, explicó Valeria, que apela a la solidaridad de la ciudadanía para ayudar a su pequeño hijo Elías, que está sufriendo de esta enfermedad.

Las personas solidarias que desean ayudar a la familia con donaciones o aportes económicos pueden acercarse a Yegros Nº 745, Dpto. de RR.HH. de ABC Color, o llamar al (021) 4151-420. También pueden comunicarse con la madre, Valeria Pompa, al (0981) 242-375.