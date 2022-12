Video: bicisenda sobre Primer Presidente demuestra que no hay respeto hacia ciclistas

El usuario de Twitter Marce Alborno Jover -@marcealborno- compartió un video en la plataforma donde se ve uno de los carriles de la bicisenda habilitada sobre la Avenida Primer Presidente de Asunción. Con esto, el internauta pregunta: “¿Cómo podemos esperar civismo o cultura de los representantes si es que son el claro espejo de la sociedad?”.

“Somos un pueblo maleducado en el sentido estricto de la palabra. Necesitamos educación de verdad”, sigue escribiendo en referencia a a lo que se ve en este material audiovisual.

Según consta en este video, hay una serie de vehículos obstaculizando completamente el paso por este carril destinado para bicicletas, ya que se encuentran estacionados encima. Por otra parte, otros internautas critican que la obra es sumamente estrecha.

Al respecto, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, reiteró que el proyecto cuenta con cuatro troncales y las obras del mismo siguen en curso. “Esto implica un aprendizaje al ciudadano porque es nuevo”, manifestó.

Lea más: Proyectan bicisenda de 60 km que unirá Asunción con ciudades vecinas

Respeto al ciclista: aún en falta

En la calle Iturbe del Centro de Asunción también se ve una bicisenda que más para el uso de los ciclistas, los conductores también dejan sus automóviles a lo largo de este camino.

Sobre el estacionamiento y obstaculización por parte de los vehículos, el jefe de operaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, Daniel Cárdenas, reiteró que está prohibido el estacionamiento en las veredas, avenidas y también las bicisendas.

En referencia a la bicisenda de la Avda. Primer Presidente, el agente reiteró que por reglamento está prohibido estacionar en las avenidas, ya sea en cualquier lado, tramo o lugar de la misma, incluyendo claramente a la bicisenda, asegurando que se intensificarán los controles en la zona.

“El conductor está obligado a conocer el reglamento de tránsito y no puede alegar desconocimiento al tener su licencia. El que estaciona ahí es simplemente porque no quiere respetar, no le interesa o no respeta a los ciclistas. Vehículo estacionado en la avenida o en la ciclovía se retira con la grúa y se va al corralón, ahí es una multa mínima de siete jornales”, explicó.

Lea más: Bicisenda Iturbe opera como estacionamiento