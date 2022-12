El “árbol de los corruptos”: la sentencia es del pueblo

Con la fotografía del ministro de la Corte Antonio Fretes como estrella, el “Árbol de los corruptos” se luce frente al Palacio de Justicia, en el marco de la protesta de ciudadanos ante convocados que cuestionan la corrupción y la impunidad en nuestro país.

Cándido Brizuela, alias “Juan Pueblo”, uno de los líderes de los ciudadanos autoconvocados explicó el significado de este “árbol de los corruptos” que colocaron hoy.

“Somos un grupo de ciudadanos autoconvocados, que nos unimos. Empezamos en una manifestación frente a la casa de los Óscar González Daher en 2018. No nos conocíamos, solo la indignación nos unió, la amistad de la lucha contra la corrupción nos unió. Queremos el fin de la corrupción, la impunidad”, manifestó Brizuela.

“La corrupción existe en todo el mundo, pero el Paraguay, es el único país en el que el presidente de la Corte, como Antonio Fretes, que es el principal elemento que trabaja para la mafia, para los narcos. Esa es la realidad. Esa es nuestra principal indignación”, señaló.

Conformación del “árbol de los corruptos”

“Nosotros empezamos con cinco corruptos en el árbol en el 2018, porque no conocíamos a todos. Nos indignábamos con esos cinco pero fue creciendo y creciendo. El año pasado había 135, hoy nuestro árbol de los corruptos ya cuenta con 250 personajes”, lamentó.

“Estas personas que están acá en el árbol, no es que están porque no nos gusta a nosotros no más. Son corruptos, se puede comprobar con documentos, procesos abiertos por corrupción, como el caso de Hugo Javier González, hay pruebas de que el le robó durante la pandemia, le robó a la gente de Central, pero está libre”, indicó.

“Esta gente que está en el árbol de los corruptos, son gente que yo puedo certificar que son corruptos, la sentencia es del pueblo. El pueblo es el que le sentencia a esta gente por haber defraudado la voluntad y los intereses del pueblo, por eso es que no deben vivir en paz”, añadió.

“No hay que dejarlos en paz”

Brizuela llamó a la ciudadanía a escrachar a los corruptos, teniendo en cuenta que no se tuvo respuesta de la Justicia.

“Si la ciudadanía le encuentra a un corrupto en la calle, en la supermercados, restaurante, por favor escrachenle, que no vivan en paz. Que la Justicia no le envíe preso, no significa que no sean bandidos, por lo menos no hay que dejarles en paz”.

“Sandra Quiñónez es un elemento funcional de la mafia y a las pruebas me remito. En estos 5 años, ella ni siquiera le tocó a los principales narcotraficantes del Paraguay. La Fiscalía es la que los protege. A mi me llevaron preso cinco veces por manifestarme. Para nosotros sí son rápidos para castigarnos. Sin embargo, los corruptos están libres”.