Arte en la Costanera: un pesebre hecho de 25.000 kg de arena

En la Costanera de Asunción, cerca de la oficina de Turista Róga y el cartel de “Yo amo Asunción”, se encuentra un original pesebre hecho únicamente de arena. La obra implicó la utilización de 25.000 kg de arena, mide aproximadamente 15 metros de frente por casi 2 metros de fondo. “Es una forma diferente de vivir la fe y la religiosidad en estas fechas”, manifestó el compatriota Óscar Garcete, creador de la llamativa obra de arte.

Fue elaborada a base de arena gorda y agua, lo que hace que esta obra sea única y muy especial. “Se prepara la arena, se apila a la altura que necesita, se humedece, se compacta y, cuando el bloque está armado, se esculpe. Luego, se saca la arena que no se va a necesitar y queda la obra en sí. Para mantenerlo, se rocía con agua para humedecer la arena constantemente”, explicó el artista, quien adoptó el nombre artístico de “Óscar Arena”.

El artista explicó que sus obras en arena, bajo buenas condiciones climáticas, duran de dos a tres meses. En este caso, comentó que hay personas que la cuidan de noche y tienen preparado un cobertor de plástico en caso de lluvias.

“Le invito a la gente a que les lleve a sus hijos a observar la obra. Es una forma diferente de expresar la fe, la religiosidad”, afirmó Garcete.

El creador de la obra

Óscar es oriundo de Benjamín Aceval, Chaco paraguayo, pero ahora vive en Tobatí, en donde tiene su taller. Es escultor de cemento, yeso, piedra, arena, fibra de vidrio, murales en relieve y cascada. Se dedica al arte desde hace más de 20 años. “Aprendí las técnicas en Europa, cuando como todo paraguayo fui a buscar nuevos horizontes. Trabajé en una empresa que se dedicaba a la escultura y recorrí Francia, España y más de 30 países con el arte”, señaló.

“Es un don que no sabía que tenía, no lo explotaba. Cuando me vi en la necesidad de profesionalizarme para poder trabajar en Europa, obtuve mi diploma en una escuela de Bellas Artes”, comentó.

Un desafío en puerta

“Este pesebre me fue encomendado por la Dirección de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Asunción, con el objetivo de ofrecer algo diferente a la ciudadanía. Mi idea a futuro es presentar el proyecto de la elaboración de una obra sobre la fundación de Asunción que incluya a Juan de Salazar y Espinoza, el barco, los tripulantes y un follaje con los indígenas. Esto implicaría unos 240.000 kg de arena”, adelantó.

“Tengo dos desafíos con esto: primero batir el récord mundial en tamaño real de una escultura temática de arena y segundo sería la primera vez que se haga una obra referente a la fundación de una capital, sería un boom. Para esto pienso invitar a colegas del extranjero porque ocuparía unos 10.000 m2″, afirmó.