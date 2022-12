Preocupan incendios provocados en zona de Ayolas

El capitán del CBVA, José Mutti, señaló que en la jornada de ayer se registró un incendio en el barrio San José Mí de este distrito. El hecho puso en riesgo una vivienda familiar.

En principio se cree que personas desconocidas habrían quemado basuras y las chispas llegaron hasta el pasto seco, provocando las llamas que se propagaron.

“El rápido actuar de los bomberos evitó que una vivienda se vea afectada con las llamas”, dijo Mutti.

Lea más: Precarias viviendas fueron consumidas en un presunto incendio intencional en Itakyry

Seguidamente, dijo que se está iniciando la temporada de mucho calor y entre el domingo y lunes se registraron seis incendios en la zona del barrio San José Mí. Todos fueron por negligencia de personas que queman basuras y el fuego se les descontrola.

“Este tipo de situación para nosotros ya es una alerta roja, porque pueden causar daños a viviendas y cultivos. También pone en riesgo la salud de muchas personas. Se debe tener en cuenta la existencia de casos de influenza, covid, personas con asma u otras enfermedades respiratorias, y el humo que producen los incendios puede traer consecuencias graves para la salud”, agregó.

También explicó que controlar un incendio puede llevar hasta dos o más horas y si se produce un caso similar en otro punto de la ciudad no podrán dar cobertura, porque solo cuentan con dotación para atender un foco por vez.

Lea más: Voraz incendio obliga a evacuar zona de San Martin y Lillo

“En dos oportunidades no logramos llegar a tiempo para atender otros focos de incendios y no se pudo evitar los daños materiales. El personal fue maltratado, pero no responsabilizan a quienes iniciaron las llamas”, expresó.

Finalmente, manifestó que es importante tomar conciencia para evitar casos de incendios similares a los registrados al inicio del presente año.

Lea más: Altas temperaturas recomendaciones para prevenir incendios y golpes de calor