Magistrada Celeste Jara acciona contra sanciones disciplinarias de la Corte Suprema

La magistrada Celeste Jara recurrió ante el Tribunal de Cuentas las tres sanciones que le aplicó la Corte Suprema de Justicia. Las presentaciones fueron realizadas por el abogado Arnaldo Martínez Prieto, excamarista en lo civil y comercial.

Precisamente ayer, Jara se reincorporó ayer a la segunda sala del Tribunal de Cuentas, tras cumplir un mes de suspensión. Esta sanción es la tercera aplicada a la magistrada, quien cuenta con dos multas anteriores.

Jara, prima del expresidente de la República Horacio Cartes Jara, fue sancionada por maltratar a funcionarios que realizaban una tarea asignada por la Corte Suprema de Justicia, el 13 de octubre del 2020.

Escándalo tras viralización de video de Celeste Jara

En un video viralizado en redes sociales en la época, se observa a la magistrada dirigirse a los gritos a un funcionario judicial que hacía una mudanza de mobiliario.

“Esto por ejemplo, no quiero ver acá”, grita Jara al tiempo en que lanza al piso el cajón de un mueble.

El funcionario explicó que cumplía una disposición de la Corte, pero la magistrada no entró en razón y siguió maltratando al funcionario, a la vista de todos lo que pasaban por el lugar, pues fue durante el horario laboral.

“¡No me interesa! Yo no quiero ver eso acá. Esto no es un basurero!”, vociferó la iracunda magistrada, mientras el funcionario intentaba acomodar los objetos lanzados por Jara, cuyo accionar fue duramente criticado en redes sociales tras la difusión del video.

La bochornosa escena no fue el primer escándalo de esta naturaleza protagonizado por Jara, quien ya había sido filmada en una ocasión anterior maltratando a una abogada sin motivo aparente.

Maltrato a una abogada

Fue el 17 de octubre del 2017, cuando Jara increpó a una letrada que acompañaba al entonces concejal de Ciudad del Este Celso “Kelembu” Miranda para realizar una denuncia, molesta porque obstaculizaban el pasillo del 6° piso de la torre sur.

“¿Por qué Ud. me habla de esa manera? ¿Acaso le estoy faltando al respeto a Ud.? le reclamó la abogada.

“¡No estoy hablando con Ud.!” le respondió Jara, al tiempo en que puso el dedo en el rostro de la letrada en forma provocativa, para luego ordenar a los funcionarios que llamaran a seguridad para echarlos del lugar.