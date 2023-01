Incan: recorte presupuestario es de unos G. 200 mil millones en 2023, denuncian pacientes

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) tendrá un importante recorte, que asciende a unos US$ 135 millones, en el Presupuesto General de la Nación 2023, según lo indicado recientemente por el titular de la cartera sanitaria, doctor Julio Borba. Uno de los más afectados será el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), denunció la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa).

“Lastimosamente hay un recorte al presupuesto de salud y también un recorte para el Incan en el objeto de gastos 42, que se refiere a la atención de la población con cáncer, y en el objeto de gastos 350, que es lo relacionado a compra de medicamentos, insumos y equipamientos”, denunció Juana Moreno, de la Apacfa.

Según comentó Moreno, durante el 2022 el Incan recibió G. 436.456.783.454 para la atención de la población con cáncer, es decir, US$ 59.788.600. Además, obtuvo G. 306.516.268.595 para la compra de insumos y medicamentos, equivalentes a US$ 41.988.529.

Para este año, sin embargo, el presupuesto asignado al Incan se redujo a G. 341.001.344.653, equivalentes a US$ 46.712.512 y, G. 217.934.579.125 iguales a US$ 29.854.051, respectivamente.

“En lugar de aumentar el presupuesto, nos recortaron más de G. 200 mil millones. Estamos siempre con faltas, no solamente de medicamentos. Nos faltan insumos, equipamientos. En lugar de haber mayor inversión, estamos retrocediendo. Nos tiraron una bomba, apagaron la luz y se fueron todos”, lamentó Moreno, considerando las vacaciones que los funcionarios públicos acostumbran tomarse en enero.

Hay crisis oncológica, denuncian pacientes

La representante de la Apacfa lamentó la situación y reclamó la falta de insumos, medicamentos y equipos médicos de altísima demanda por los pacientes con cáncer.

“Nos preocupa. En este momento no tenemos tomógrafo, no tenemos mamógrafo. La situación es cada vez más difícil, y no solo en el Incan. En la misma situación se encuentra el Hospital Nacional de Itauguá, que no tiene tomógrafo, mamógrafo. Es una situación muy difícil”, dijo.

“Hay aumentos en otros sectores, por qué justamente a Salud le tienen que realizar el recorte. Tienen que dar una explicación”, se quejó, al tiempo de indicar que llegarán hasta el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el caso de ser necesario.

ABC intentó conversar con el doctor Julio Rolón, director general del Incan, pero el médico no respondió llamadas ni mensajes.