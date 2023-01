Productores pierden cultivos a causa de la sequía y reclaman plan de contingencia

Hace aproximadamente tres meses que dejó de llover en gran cantidad en la zona de Humaitá, Paso Pucú, Loma Guazú, Gral. Díaz, Costa Paraná y Paso de Patria, hacia el sur de este departamento. Así también hacia la “zona este” principalmente de San Juan Bautista de Ñeembucú, Tacuaras y el asentamiento Belén. En todos estos lugares mencionados la cantidad de agua caída fue muy inferior como para paliar la sequía que se agudiza cada día más en el duodécimo departamento.

Jorge Báez, productor agrícola del distrito de Humaitá, dijo que todos los productos agrícolas se echaron a perder. Señaló que el maíz cuando estaba a punto de floración dejó de llover y eso perjudicó, por lo que se perdió totalmente la siembra.

“Pe avati oñepyrû jave ipoty, ndokyvéi, ha upéa ohundi paite, la kuarahy ohapy, mandi´o ha jety nda hia´ái, itujupa pe imátape” (El maíz cuando estaba a punto de floración dejó de llover y fueron totalmente quemados por el sol. La mandioca, la batata se pudrieron en la raíz ), dijo el labriego.

Otro productor de la zona del asentamiento de Belén, distrito de Tacuaras, Pedro Pascual Ramírez, dijo que la sequía perjudicó bastante a los agricultores en especial en el rubro agrícola de maíz, y la sandía. “En octubre tuvimos la última lluvia grande y después ya nada cada vez que llovió nos alcanzó 10 mm, pero que no son suficientes para los cultivos”, expresó.

Ramírez señaló que el rubro de la sandía fue el más perjudicado en la zona ya que por la escasez del agua la cosecha no rindió como debe ser.

Falta planificación

El pequeño productor no se ahorró absolutamente nada para quejarse del Gobierno Nacional porque considera que no tiene a mano un plan de contingencia para estos casos y asistir a los productores.

“Yo no sé qué les pasa a este Gobierno y la gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la mayoría son gente inteligente los que están allí, son ingenieros, y no me explico cómo no van a tener un plan de contingencia para asistirnos en estos casos, eso es falta de planificación”, se lamentó el agricultor.

Agregó que el Gobierno Nacional gasta millones para programas que no son productivos y dejan de lado a los que realmente producen. “El Gobierno tiene plata y gastó millones de dólares en cosas que no son productivas y nos dejan de lado a nosotros que realmente trabajamos y producimos”, se quejó.

Agricultores beneficiados

Pequeños productores de la compañía de Pilar fueron beneficiados con la lluvia, principalmente los agricultores de Medina, Yataity y Valle Apu´a. En esta zona los labriegos se dedican a la producción de maíz, batata y sandía, todos aseguran que la lluvia del domingo trajo un poco de alivio para que los cultivos sigan creciendo.

Lluvias registradas el domingo

El domingo 1 de enero se registraron fuertes lluvias en algunos distritos del departamento de Ñeembucú; el lugar con más agua caída fue Cerrito, con 35 mm, le sigue la ciudad de Laureles y Pilar con 28 mm y luego la ciudad de Alberdi con 21 mm de lluvias.

Mientras que en los demás distritos como San Juan de Ñeembucú, Humaitá, Paso de Patria y Desmochados no superaron los 10 mm de aguas caídas.