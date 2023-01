Uso de biológicos para control de la cigarrita que ataca el maíz

–Los agricultores hablan del uso de biológicos, principalmente para el control de cigarrita en maíz

–Realmente el uso de productos biológicos es muy amplio, desde las semillas, suelo, plantas en desarrollo, control de plagas y enfermedades. Pero hoy queremos hablar de su uso para el control de cigarrita, que transmite la enfermedad del raquitismo en maíz, y que hoy ya está causando grandes pérdidas a los productores.

–¿Los biológicos eliminan rápidamente a la cigarrita?

–Para que la tecnología biológica sea exitosa es importante entrar dentro de un sistema de producción sostenible y sustentable. Pero para esto se debe llevar muy en cuenta la producción de cobertura del suelo, porque la cobertura es el sustrato principal para la inoculación de microorganismo en el suelo, entonces de ahí se parte con este sistema. No es para cuando uno tiene el problema, y allí recién empezar a buscar arreglarlo, esa no es la mejor solución.

–¿Con cuánto tiempo de antelación se recomienda usar los biológicos en un cultivo?

–Es importante empezar con 5 a 6 meses de antelación la aplicación de biológicos en el cultivo objetivo, empezar ya a inocular las parcelas con los entomopatógenos (causa enfermedad a la plaga). Por ejemplo, si nosotros queremos controlar la cigarrita en maíz zafriña, tenemos que ocuparnos ya del tema en el cultivo de la soja; aplicando los productos biológicos de modo que vaya inoculando el campo para que se produzca ya un control natural, y se vaya reduciendo la población de plagas remanentes de cultivos anteriores, o que dormidas en lugares como montes, pasturas, porque la cigarrita tiene muchos hospederos. Si yo me adelanto en la aplicación, incluso ya voy a controlar esas plagas que están alrededor del cultivo esperando atacar.

–Se habla de que en temperaturas extremas los biológicos no funcionan

–Normalmente, el hongo requiere de una temperatura inferior a 30 grados, y una humedad por encima del 60 por ciento, para lograr una buena adherencia de la espora que se está pulverizando sobre la plaga. Entonces, cuando la gota que contiene la espora cae sobre el insecto se inicia el proceso de colonización, eso lleva 12 horas desde que cae la gota y traspasa la epidermis; luego el hongo empieza a producir encimas que degradan la grasa que está sobre la epidermis del insecto, destruyendo la capa protectora del insecto, creciendo en el torrente sanguíneo y en el sistema digestivo del insecto que deja de comer y con el tiempo muere.

–¿Pero el insecto se sigue moviendo?

–El insecto muere lentamente, es allí donde los productores se confunden, porque no existe un efecto choque, pues sigue viendo al insecto vivo, pero este no está comiendo, y luego de 8 días aproximadamente si se dan las condiciones de temperatura y humedad se produce la momificación de la plaga, siendo este un mecanismo del hongo.

–¿Momento de aplicación y combinación con otros productos?

–Lo que recomendamos es hacer dos aplicaciones en el cultivo anterior a la zafriña de maíz, o sea, se puede aplicar en este momento de la soja con un insecticida, a excepción de liacitrina y 2.4D, mientras que su uso con fungicidas es imposible ya que los biológicos son hongos y no se pueden combinar. Otro punto importante a tener en cuenta es que cuando se va a hacer mezcla con químicos hay que tener muy en cuenta el PH que no debe estar por debajo de 5 ni superar 6,5. Particularmente no recomiendo mezclar en lo posible, porque la aplicación es muy técnica.

–Usted dice: Los biológicos no son para apagar fuego

–Lo que siempre les decimos a los productores es que el uso de biológicos no es para apagar fuego, o sea, cuando la presencia de la plaga está, va a ser difícil controlarla totalmente, pero en caso de que quiera controlar en parte, se puede hacer en combinación con media dosis de insecticida químico cuya acción será bajar la defensa de la plaga, y que va a facilitar la penetración del hongo en el insecto para controlar parte del problema.

–¿Qué otros problemas controla?

–La tecnología biológica es muy versátil para el control de problemas, por ejemplo, el control de nemátodos en el suelo, control de ralstonia en tomate, control de otros patógenos del suelo, control de brocas como el asmo en la soja, tuta en el tomate, cigarrita en el maíz o la diatraea saccharalis en caña de azúcar, y se puede utilizar en todo tipo de cultivo, extensivo, intensivo, anual, perenne, forestal, frutal, hortícola, y tampoco hay limitación en cantidad de superficie de aplicación, puede ser en pequeña, mediana o gran extensión.