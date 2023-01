Condiciones de los camiones: Dinatran no tiene facultad de realizar pericias in situ

El titular de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), Juan José Vidal, señaló que ellos tienen la potestad de exigir la Inspección Técnica Vehicular a las unidades de transporte de carga y públicas. No obstante, esta institución no tiene la facultad de realizar una pericia in situ del estado de un camión con fallas técnicas, sino que solo puede elevar informe a la autoridad competente, como la Patrulla Caminera.