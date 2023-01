Cáncer: Incan contará con todos los medicamentos desde la próxima semana, anuncian

El director del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), doctor Julio Rolón, informó este sábado que el sector privado se comprometió a entregar en la próxima semana los medicamentos adquiridos en el marco de una adjudicación para la compra de 22 fármacos oncológicos.

“Empezaron a traer cuatro productos y en la próxima semana van a estár completando lo que falta. A partir de ahí, esperamos que esto se acabe porque los pacientes son los que sufren las consecuencias”, sostuvo a ABC Cardinal.

Con esta compra, el Incan contará con un “colchón” de medicamentos e insumos para la provisión continua durante dos años, según comentó.

Burocracia del sistema de compras públicas

Comentó, seguidamente, que desde la administración central del Ministerio de Salud y el Incan hicieron todo lo posible para adjudicar la compra antes de que se registre un déficit. En ese sentido, cuestionó el sistema de compras públicas que existe, ya que –indicó- la burocracia que demanda el mismo retrasa la provisión y deriva en la falta de insumos.

“Cuando se abrieron los sobres, tuvimos 96 observaciones y nadie puede contestar a 96 observaciones en un día, eso te lleva más o menos cinco o siete días. A eso tenés que sumarle que a lo mejor no son la respuesta que esperan y vuelven a observar”, lamentó.

Lea más: Incan: recortan unos US$ 13 millones a presupuesto destinado a la atención de pacientes con cáncer

“Es decir, la administración central (Ministerio de Salud) hizo todo lo que tenía que hacer y nosotros o que hacemos es respetar lo que dice la ley. Entonces, lo que hacemos es apelar a la buena voluntad (del sector privado)”, prosiguió.

Rolón afirmó que se debe cambiar el marco jurídico para la adquisición de medicamentos. “Lo que me resta es pedir disculpas porque el sistema no me permite hacer más de lo que estamos haciendo”, expresó.

Aumento de pacientes en Incan

Agregó que existe además otro factor que influye: un aumento de la demanda de fármacos que –precisó- se registra desde julio del 2022.

Esta demanda se da por la migración de nuevos pacientes que provienen del Instituto de Previsión Social (IPS) y del sector privado, quienes ya no encuentran soluciones en estos sitios, por lo que recurren al Incan, según precisó.

Lea también: Crisis oncológica: sin medicamentos ni equipos médicos, pacientes ruegan por sus vidas

En cuanto a equipamientos, indicó que son insuficientes, aunque mencionó que están previendo la compra de más equipos.

En los últimos días, pacientes oncológicos realizaron varias manifestaciones para exigir la provisión de medicamentos para seguir con sus tratamientos. En Asunción, se movilizaron frente a la sede del Ministerio de Salud, ubicada en el microcentro capitalino.