Crisis oncológica: sin medicamentos ni equipos médicos, pacientes ruegan por sus vidas

Los pacientes oncológicos que acuden hasta el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) deben comprar hasta jeringas para ser atendidos en el establecimiento de salud, según el reclamo de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa). Ante la falta de medicinas, todas de elevado costo, los pacientes están recurriendo incluso a amparos colectivos.

“No hay ni jeringas. Mal se está pasando. El cáncer no espera”, dijo a ABC Mirna Amarilla, vicepresidenta de la Apacfa, al tiempo de reclamar una solución por parte del Incan.

Entre las medicinas faltantes, Amarilla citó, por ejemplo, Paclitaxel, Oxaliplatino, Leucovorina o Ácido folínico, Filgrastim, Irinotecán, Fluorouracilo, Enzalutamida, Bevacizumab 400 mg, Fulvestrant de 250 mg, Pembrolizumab de 100 mg y Trastuzumab de 400 mg.

Algunos de estos fármacos tienen un costo elevadísimo, que ronda entre los G. 20 millones y los G. 50 millones, imposibles de adquirir por el paciente o sus familias.

Sin tomógrafo ni mamógrafo para pacientes oncológicos

Los pacientes del Incan tampoco tienen a disposición algunos estudios médicos, como mamografía o tomografía, según reclaman.

En el nosocomio, el mamógrafo está averiado y esperan la provisión de un repuesto, según el doctor Marcelo Galli, director médico del Incan. En la misma situación se encuentra el tomógrafo central, que también espera un repuesto que nunca llega.

Hospital Nacional está en misma situación

Los pacientes oncológicos del Hospital Nacional de Itauguá (HNI) se encuentran en una situación similar a la que se atraviesa en el Incan, según indicó a ABC María Galeano, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama y Familiares (Apacmafa).

“Estamos ´chuleando´ la situación. Sí hay falta de medicamentos, solo hay lo básico. El tomógrafo no funciona hace meses y el mamógrafo es otro de los equipos que no está funcionando. Bien no estamos”, lamentó.

Según indicó Galeano, el mamógrafo está fuera de servicio desde hace 15 días aproximadamente, mientras que el tomógrafo no está funcionando hace más de cinco meses.

“El Ministerio de Salud había prometido reparar ese aparato (tomógrafo computarizado), pero nunca funcionó. El único tomógrafo disponible es uno portátil, que solo hace una tomografía de cráneo. Cuándo se trata de cáncer de mama, el pedido es una tomografía completa, cráneo, pelvis, torax; pero para eso no sirve el que se tiene ahora”, sostuvo Galeano.

En relación a la falta de medicamentos, la representante de la Apacmafa refirió que están yendo a comprar los faltantes de las farmacias de Clorinda, Argentina.

Incan administra y distribuye drogas oncológicas

Consultado sobre la falta de medicamentos en los establecimientos de salud que bridan atención oncológica, el doctor Derlis León, director de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), recordó que el Instituto Nacional del Cáncer maneja por cuenta propia su presupuesto y los llamados a licitación relacionados a la atención oncológica.

“Por la Ley que tienen los pacientes (Ley 6266 De Atención Integral a las Personas con Cáncer), es el Incan el que administra y tiene autonomía en ese sentido para todas las drogas oncológicas. También se distribuyen (las medicinas) desde el Incan a los otros centros oncológicos como Hospital Nacional de Itauguá, Hospital Acosta Ñu y Hospital de Clínicas según convenio”, dijo el médico a ABC.