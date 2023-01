Vecinos lamentan lentitud en trabajos sobre avenida Carlos Antonio López

El mejoramiento vial e integral de la avenida Carlos Antonio López se encuentra a cargo del Consorcio López. El 14 de diciembre, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez dio la palada inicial de la obra, que costará más de G. 10.135 millones.

Sin embargo, los vecinos de la zona confirmaron que los trabajos arrancaron aproximadamente hace dos semanas, aunque no siempre se ven obreros en la zona. Precisamente esta mañana, siendo ya pasadas las 7:00 todavía no se veía a ningún trabajador operando sobre la avenida.

Fermina Cuenca, una de las frentistas, relató que no ve con frecuencia a los obreros trabajando como deberían, para cumplir los plazos. Relató que mientras duran los trabajos ellos no pueden acceder a sus viviendas y deben dejar sus vehículos en una calle aledaña o estacionar en una estación de servicio, debido a la inseguridad.

“Ahora no sabemos si van a empezar o no a trabajar”, lamentó considerando que no había ningún movimiento pese a que ya era horario laboral. “Están viniendo muy poco”, recalcó en vivo para ABC TV.

De acuerdo a lo prometido por la Municipalidad de Asunción, se llevará a cabo la adecuación de la red de agua potable. Luego, la remoción y reposición de pavimentos existentes de empedrado, y fresado de pavimento asfáltico. Igualmente se hará la “excavación, relleno, compactación de base, cordones de hormigón, cunetas y badenes de hormigón, construcción de pavimento de hormigón hidráulico”.