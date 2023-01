Reciclador denuncia que intendente nepomuceno tiene “caja paralela” y les cobra G. 500.000 mensual a cada ganchero

El reciclador fue identificado como Silvio Cardozo, que vive en el barrio Unión Sanjuanina de San Juan Nepomuceno, localidad ubicada en el departamento de Caazapá. Cardozo dijo que hace casi un año que se quedó sin trabajo en el vertedero municipal a raíz de un problema con el intendente, Derlis Molinas (ANR-HC), quien pidió que le pague G. 500.000 en forma mensual, supuestamente para pagar al propietario del terreno por donde cruza el camino que conduce al vertedero.

Según Cardozo, con él eran cuatro los recicladores y con su salida forzada por el intendente quedaron tres. Si el pago de G. 500.000 era exigido a los cuatro gancheros, la recaudación de Molinas era G. 2 millones por mes, de acuerdo a nuestros cálculos.

Cardozo explicó que el camino para llegar al vertedero municipal cruza por la propiedad del concejal departamental y exintendente de San Juan Nepomuceno, Albertano Reyes (ANR).

Nuestro entrevistado aseguró que le preguntó al político colorado sobre el pago que realiza la Municipalidad y que le respondió que cedió el servidumbre de paso sin costo.

“El problema comenzó cuando fui a la casa del intendente municipal para pagar y él no estaba y tampoco atendió su teléfono, entonces fui a pagar en la caja de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno. Días después de esto el intendente me llamó para reclamar el pago porque se había cumplido el mes. Le conté que ya pagué y que fue en la Municipalidad; se molestó y me dijo que por esa razón me prohibía entrar a reciclar en el vertedero y que me vaya a buscar trabajo en el vertedero de Abaí”, relató Cardozo.

En la boleta de la Municipalidad, con fecha del 8 de marzo del 2022, figura que el cobro es en concepto de “Servicios Técnicos y Administrativos en General” y con una “observación” de que es “PAGO DE CAMINO DE ‘BERTEDERO’”.

Lea más: Vertedero contamina pese a los millonarios gastos de la comuna nepomucena

Cardozo dijo que reciclando en el vertedero, como hierro, cartones, polietileno, aluminio y otros objetos de los desechos domiciliarios conseguía ganar dinero para sustentar a sus hijos. Añadió que con su actitud el jefe comunal quitó el pan de la boca de sus hijos. Actualmente sobrevive realizando changas.

El jefe comunal Derlis Molinas (ANR-HC) negó que él personalmente quiera cobrar a los gancheros, que actualmente el encargado del vertedero es el reciclador Carlos Vera. Añadió que el problema de Cardozo es que no quiere trabajar y que “por eso nomás fue sacado del vertedero”.

El jefe comunal indicó que el pago que realizan los gancheros es para solventar el costo por el usufructo del camino cedido por un particular. Sin embargo, el concejal Albertano Reyes confirmó a esta corresponsalía que cedió en forma gratuita el predio para el acceso al vertedero municipal.

“Yo nunca le voy a cobrar a la Municipalidad”, aseguró.