Intendente de la Colmena exige a mujer con discapacidad a que abandone terreno municipal

Liz Cañiza, es oriunda de la ciudad de La Colmena, departamento de Paraguarí. Tiene un impedimento físico, y denunció que el intendente actual, Sergio Galeano, colorado oficialista, le pidió que abandone el predio municipal que le otorgó el jefe comuna anterior, Mario Melgarejo, colorado, del movimiento Honor Colorado.

La mujer comentó que en el 2021 el titular comunal de aquel entonces, le cedió un predio municipal de 15 metros por 10 metros, en el barrio San Rafael, debido que es de escasos recursos económicos y cuenta con discapacidad física.

En la misma llegó a construir una precaria casa de madera, pero hasta la fecha no puede habitar, porque el intendente actual, Sergio Galeano, le niega el documento de ocupación para poder solicitar la instalación de la energía eléctrica y agua corriente.

El lunes último la mujer recibió una notificación de la municipalidad para desmantelar la casa y abandonar, pero la afectada alega que el terreno es para la gente “humilde” y que el pedido de desocupación es meramente político.

Represalia por no apoyar al candidato del oficialismo

Cañiza, comentó que su familia trabajó con el exintendente, quien se identifica con Honor Colorado, y que el actual jefe comunal exige la desocupación del predio municipal en represalia, porque no apoyaron al candidato oficialista.

“Esto es meramente político, porque mi familia trabajó con el exintendente, quien nos cedió el predio, que es de Honor Colorado, y desde que asumió el nuevo titular comunal nos pone trabas para introducir mejoras y alegan que es calle o que la Junta no autorizó y ahora nos pide desocupar el predio”, expresó Liz Cañiza.

Agregó que hasta hoy viernes se dio plazo para desmantelar la precaria casa o de lo contrario la municipalidad procederá a la demolición, según denunció la mujer afectada.

Intendente actual niega trasfondo político

Por su parte el intendente municipal negó que se trate de una cuestión política y acusó a su antecesor de otorgar las parcelas de tierras en forma irregular sin la aprobación de la Junta Municipal y que la administración actual busca regularizar todas las ocupaciones.

“Esta familia no ocupa el predio y no tiene la autorización. Existen normativas que se tienen que cumplir para poder ocupar un predio municipal, ahora estamos en un proyecto de delimitar todo para poder introducir las mejoras en la ciudad, porque la mayoría de los terrenos no tiene títulos de propiedad”, expresó Sergio Galeano.

Dijo, que el terreno que reclama la familia Cañiza se encuentra a escasos 50 metros de la futura autopista y no pueden permanecer en el lugar. Agregó que serán reubicados.