IPS: horas de espera y cobro por llamar al call center es inaceptable, denuncian asegurados

Desde diciembre pasado, las llamadas al call center del Instituto de Previsión Social (IPS) ya no son gratuitas. La medida, que en ese momento causó la queja de cientos de usuarios, sigue provocando el enojo de los asegurados.

Los aportantes no solo cuestionan el cobro por llamar a la línea 180, sino también el excesivo tiempo de espera. Aseguran que si los operadores del IPS atienden la llamada en un tiempo prudencial, no habría quejas por tener que pagar el servicio.

No obstante, los asegurados que intentan utilizar el servicio telefónico para marca una consulta médica, deben esperar durante horas. Muchas veces incluso son atendidos y en medio de la conversación, la llamada se corta sin lograr el objetivo.

Delia Pineda es una de las usuarias que relató su experiencia. Según contó, pese a que insistió en la comunicación, cuando por fin estaba cerca de ser atendida, la llamada se cortó.

“Llame al 180 del IPS desde mi celular. No tenía suficiente saldo (crédito telefónico) para realizar la llamada, entonces realizó una carga. Después de 300 llamadas por fin entro (al sistema) y cuando me van a atender se corta llamada. Luego intento llamar de nuevo y de nuevo ya no tengo saldo suficiente. Es un desastre”, se quejó.

Otra asegurada, Mariana Brítez, también cuestionó el “pago extra” que deben realizar el aportante del seguro social para hacer uso de un servicio por el que paga obligatoriamente cada mes. Brítez, calificó el hecho como “inaceptable”.

“Es una lastima, un desastre. Ahora tampoco ni un número podemos sacar para consultar en el IPS. Trabajamos tantos años para ahora estar sufriendo”, se preguntó la asegurada.

IPS juega con el dinero, tiempo y la salud de sus asegurados, dicen

Mabel Martínez, también lamentó que la previsional “juegue” de ese modo con el dinero, el tiempo y la salud de sus asegurados.

La mujer denunció que pese a intentar un sinnúmero de veces comunicarse al call center para marcar una cita médica, no logró el objetivo.

Sin embargo, las reiteradas llamadas la dejaron sin crédito en su línea telefónica. “Cada día el IPS está peor. Es el colmo. Me dejaron sin saldo y nadie me atendió”, denunció.

Otros métodos de agendamiento, problema para el adulto mayor

Agendar un turno mediante los otros sistemas habilitados por la previsional tampoco es sencillo según la queja de los asegurados, por lo que piden que el IPS brinde una solución.

“No solo tenemos que esperar durante horas y a veces días para conseguir un turno, ahora también hay que pagar. Llegas a la consulta y también hay que pagar hasta por una pastilla contra la presión alta porque en la farmacia del IPS no hay nada”, lamentó Carlos Núñez.

El asegurado, un hombre de avanzada edad, consideró que llamar a la línea telefónica del IPS es la única opción que tienen los adultos mayores, ya que la mayoría no está adiestrado en el manejo de internet y plataformas digitales.