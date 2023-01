Video: furia en el tránsito con amenaza de muerte a conductor de Bolt

“Bajete porque te voy a matar”, le gritaba desde afuera un hombre al conductor de Bolt, que intentaba calmar al agresor que lo amenazaba con evidente violencia, mientras su pasajero grababa el momento.

Al parecer, según se ve en el video, habría ocurrido un percance entre ambos conductores, aunque no se ve a ninguna persona con lesiones. Se presume que se trataría de alguna maniobra indebida.

El video se inicia cuando el agresor insiste en que el conductor de la plataforma baje del vehículo para “solucionar” el problema y este le pide que se calme, mientras el pasajero filma desde el asiento trasero y le sugiere que no descienda y le dice que no acepta las disculpas. “Bajate bien, porque te voy a matar. Bajate, carajo”, le grita ofuscado y lo agarra de la cabeza con violencia mientras le dice: “No te estoy haciendo nada, quiero que me mires”.

“¿Por qué hiciste eso si yo estaba bien, bien venía, por qué hiciste eso?”, le grita el hombre mientras intenta abrir la puerta del conductor, que sigue dentro del rodado.

La respuesta del joven conductor de plataforma es: “Disculpame, por favor, tranquilizate”.

Con gritos furibundos y amenazándole de que le “va a meter un balazo en la cabeza” y que no sabe quién es él, hace que el pasajero descienda del vehículo.

El hombre, de contextura física robusta, al parecer se encontraba acompañado de una mujer, a quien le muestra el golpe que tiene en la parte trasera del lado izquierdo del coche, mientras sigue agrediendo verbalmente al conductor del Bolt, al que le había cerrado el paso, según las imágenes.

El violento conductor se acerca nuevamente, sigue gritando y se autogolpea la cara, da patadas a la puerta del vehículo, diciéndole al joven que tiene que frenar cuando alguien sale frente a él.

Cuando el conductor de la plataforma ve cómo el agresor patea contra la chapería de su vehículo aprovecha para acelerar en marcha atrás y salir de la escena.

El video termina allí, por lo que no se sabe si el joven realizó o no la denuncia ante los órganos pertinentes ni dónde ocurrió.