San Lorenzo: unas 40 familias no tienen agua potable hace casi un mes

Una situación angustiante es la que viven unas 40 familias de una zona conocida como 24 de Junio que denunciaron que no tienen agua potable de forma continua desde el pasado 1 de enero.

El servicio les era proveído por una aguatería llamada 24 de Junio, cuyo presidente se llama Esteban Salinas, según contaron.

Los vecinos explicaron que Salinas tiene una animadversión contra ellos y que a pesar de haberle pagado por la provisión, el responsable ordenó la remoción de los caños del servicio de distribución.

“No estamos teniendo servicio de agua, es algo fundamental para la vida. No tenemos. El presidente de la aguatería no quiere tener conversación con nosotros, dice que no vamos a tener más acceso a la aguatería, argumenta que no da abasto, pero ese argumento no es válido para poder cortarnos el agua”, lamentó Álvaro Fernández, uno de los afectados, en conversación con ABC TV.

Con sed y sin poder asearse

“No tenemos nada, tenemos sed, no podemos asearnos. Estamos pagando un canon de G. 35.000 mensuales, pero él se niega a eso. Él (Salinas) agarró G. 350.000 y cortó el agua desde el 1 de enero. Hicimos la denuncia en la comisaría 53, a la Erssan, a la Junta Municipal. Ellos llevaron los caños”, añadió Fernández. “Ya no sabemos más a dónde recurrir. Esteban Salinas se llama el presidente de la Junta de Saneamiento”, remató.

Con casos de dengue y chikunguña

Roberto Román, otro de los vecinos afectados, explicó que la falta de provisión de agua hace que la proliferación de enfermedades como la chikunguña y el dengue sea frecuente.

“La enfermedad arrasa el barrio, la epidemia nos agarra a todos aquí”, lamentó.

Los vecinos dijeron además que no pueden hacer pozos para sacar el agua de ellos ya que la aguatería se lleva todo el líquido a través de su sistema de distribución.