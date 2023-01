MEC tiene más de 170 inmuebles abandonados, en su mayoría, escuelas clausuradas

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) posee más de 170 inmuebles abandonados en toda la república, en su mayoría escuelas y colegios clausurados, refirió a ABC Color el director de Administración y Finanzas, Óscar Stark.

Durante una entrevista, el funcionario de gobierno indicó que no tenía a mano la lista de ciudades o distritos donde se encuentran dichas propiedades debido a que desde el MEC están “trabajando en la actualización”.

En Asunción, además de instituciones educativas como Nuestra Señora de la Asunción, cuyo edificio original está en ruinas, pese a ser un patrimonio histórico, una de las propiedades emblemáticas de la cartera educativa es el edificio Excelsior, ubicado en las calles 15 de Agosto, entre Presidente Franco y Benjamín Constant, comprado en el 2009 por el ministro Luis Alberto Riart, por más de G. 14.000 millones.

El objetivo de la compra era convertir el edificio de apartamentos en un local de oficinas administrativas para el MEC, lo cual nunca se concretó. Stark recordó que el Excelsior está abandonado hace 13 años y, según informaciones publicadas años atrás, el lugar no sirvió más que para albergar a adictos y alimañas.

MEC y Hacienda iniciaron proceso de remate de edificio abandonado

abandonaEl director de Administración y Finanzas comentó que el edificio Excelsior no está en condiciones de ser ocupado y que solo reforzar su estructura edilicia costaría US$ 1.200.000, de acuerdo a un estudio técnico solicitado por el ex ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, en el 2021. Stark enfatizó que ni siquiera se calculó cuánto alcanzarían las refacciones.

Sobre la situación actual del costoso edificio, el funcionario del MEC comentó que el año pasado iniciaron las gestiones para el remate del inmueble por parte del Ministerio de Hacienda. Explicó que falta un dictamen de la Abogacía del Tesoro y de la Procuraduría General de la República (PGR) para concretar el proceso de venta.

A partir de allí, según Stark, se podría crear un fondo para que el dinero obtenido sea utilizado en la refacción de instituciones educativas, teniendo en cuenta que el déficit en infraestructura en el país oscila los US$ 410 millones.

Stark también contó que recién en 2019, durante el periodo del ministro Eduardo Petta fue posible la firma de la escritura pública y transferencia al MEC, tras la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR).

MEC y el pago de alquiler por sus dependencias administrativas

Además de la cantidad de inmuebles abandonados, el MEC paga millonarias sumas de dinero en concepto de alquiler. Este año está previsto el pago de G. 1.072.383.000 mensuales por sus oficinas, según datos proporcionados por Stark. Esto representa G. 12.868.596.000 por los 12 meses del 2023.

Según los informes del MEC, de abril de 2021 a febrero de 2022, la suma llegó a G. 13.760.681.148, mientras que de marzo a diciembre del 2022 se pagaron por alquiler, G. 12.985.694.760

De acuerdo a Stark, recién con la mudanza a las nuevas oficinas de Gobierno en la Costanera de Asunción, el MEC podría ahorrar G. 9.000 millones anuales y el pago de alquileres se reduciría a G. 3.800 millones por año.

En la cartera de Estado todavía no hay detalles sobre la mudanza y manifestaron que todo depende de las definiciones del equipo técnico y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). “El mes pasado se reanudaron las reuniones del equipo técnico para ver cuándo (ocurrirá la mudanza)”, añadió.