Grupo de invasores se resiste a abandonar presunto excedente fiscal en San Bernardino

El grupo compuesto por 51 familias de presuntos sintecho integran una comisión denominada “Nuevo Amanecer”, según explicaron. El grupo se había acercado varias veces a la Municipalidad de San Bernardino a solicitar la cesión del terreno que ocupan. Al no tener respuesta del intendente, Emigdio Ruiz Díaz (ANR), decidieron invadir la propiedad, mencionaron.

Alexia Garcete, una de las ocupantes ilegales, dijo que la presidenta de la c omisión Nuevo Amanecer, María Eugenia Candia, tuvo conocimiento de que se trata de un excedente fiscal. Al tener esta información solicitaron a la la Intendencia la autorización para establecer un asentamiento de “sintechos” en el lugar.

“Nos acercamos varias veces al intendente (Emigdio Ruiz Díaz) para pedir ayuda porque somos gente humildes, que no tenemos a donde ir. Intentamos hablar con él, pero no nos atendió, y ya que no nos respondió, nos ubicamos en el lugar”, expresó.

El 23 de enero recibieron la visita de Diego Fernández, asesor jurídico de la Municipalidad de San Bernardino. Llegó acompañado de cuatro efectivos policiales para comunicarles que deben desalojar el lugar “porque será vendida”.

Le pidieron a Fernández un documento que avale la autorización para realizar el desalojo. Trataron de dialogar con él, pero eso no fue posible. El asesor se negó a presentar la orden de desalojo, según refirió.

El intendente le recibió a los autodenominados sintechos la semana pasada y les dijo que no estaba enterado de la venta de ningún terreno. Les aseguró que tratará el tema en la Junta Municipal y les pidió un poco más de paciencia. Pasaron días y no tuvieron novedades al respecto, intentamos nuevamente hablar con el jefe comunal, pero ya no les recibió, relató Alexia Garcete.

La presidenta de la Comisión “Nuevo Amanecer”, María Eugenia Candia, mencionó que Fernández actuó de forma agresiva con los lugareños. Señaló que al llegar al terreno que está usurpando “trató mal a las familias por el simple hecho de hacerle preguntas y pedirle la orden de desalojo”.

El intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR) manifestó que los ocupantes de este terreno se encuentran situados en el lugar a título personal. Añadió que él no tiene ningún inconveniente con que ellos estén en el lugar, pero primeramente tienen que hacer la mensura y corroborar que el terreno sea de la Municipalidad.

Si el sitio le corresponde a la Municipalidad se harán los papeles y se les pasará la mano, no tienen de qué preocuparse, afirmó. “Vamos a hacer todo el proceso, vamos a ayudar a las familias”, expresó.

Con respecto a la presencia del asesor jurídico en el terreno invadido, refirió que fue al solo efecto de verificar la situación del lugar. “No fue a desalojar a nadie”, acotó.