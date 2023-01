Denuncian que Municipalidad de San Bernardino quema basura no recolectada por concesionaria

Cuatro Estaciones opera en 2 de enero en San Bernardino en base a un contrato de concesión directa de la Municipalidad, administrada por Emigdio Ruiz Díaz (colorado cartista). Según el jefe comunal, decidió delegar el servicio de recolección porque la institución no está en condiciones de ofrecer la prestación que se requiere en el distrito, pero las quejas por acumulación de desechos aumentaron.

El intendente Ruiz Díaz refirió que decidió contratar a la mencionada empresa para que la recolección de los residuos sea más eficaz. Sin embargo, numerosos pobladores del microcentro y barrios periféricos manifestaron que los desechos no son retirados de sus viviendas.

Los barrios Cristóbal Colón, San José, San Miguel y 24 de Mayo se encuentran entre los más afectados. Es absurda la forma en la que trabaja la Municipalidad con esta empresa, porque desde que empezó a operar en la ciudad hay más basuras acumuladas por todas partes, expresó una ciudadana.

A raíz de publicaciones de nuestro diario sobre las quejas por acumulación de desechos, en camiones municipales recolectaron la basura de los barrios San José y Cristóbal Colón y procedieron a quemar, de acuerdo a denuncias.

Los denunciantes señalaron que no entienden por qué la empresa contratada no hace la recolección. “Para que se tercerizó si ellos de nuevo harán esos trabajos”, pero no solo eso, los funcionarios de la municipalidad lo único que hacen es quemar, porque no tienen a donde tirar los desechos.

La acumulación de basuras en la ciudad generan disconformidad y preocupación, considerando el aumento de casos de dengue y chikunguña en nuestro país.

Pobladores hablan de desinterés del intendente

Los denunciantes expresaron su descontento por lo que consideran muestras de falta de interés, inconciencia e irresponsabilidad del jefe comunal, ya que pese a la cantidad de quejas no busca una solución factible para mejorar el sistema de recolección en la zona.

Por su lado, el intendente Emigdio Ruiz Díaz negó que Municipalidad haya procedido a quemar los desechos acumulados. Reconoció que se reciben las quejas de visitantes y pobladores del distrito. “Eso es normal, pero estamos trabajando para mejorar”, expresó.

Asimismo, dijo que la gente debe interiorizarse más porque la empresa trabaja correctamente en los días establecidos, que son: los lunes y jueves, martes y viernes, miércoles y sábados. Al respecto, según la Dirección de Aseo Urbano, la recolección fue organizada por tres zonas enumeradas 1, 2 y 3.

Desde que saltaron las quejas por mala recolección y por la concesión directa del servicio solicitamos datos de Cuatro Estaciones, como nombre del representante y dirección del local, así como la tarifa por recolección, pero el intendente respondió dijo desconocer esas informaciones.

Tratamos de hablar con algún responsable de “Cuatro Estaciones” y para ello llamamos al número telefónico que nos facilitaron en la Municipalidad y que corresponde a San Lorenzo. Sin embargo, nadie contestó nuestras reiteradas llamadas.

El lunes también llamamos al número telefónico y, de acuerdo a la telefonista, corresponde a la empresa Ecoresa (Eco Reciclados SA). Esta compañía está representada por Nelson Ortiz e integra el Grupo El Farol, dirigida por Adelaida Cañete.

El Farol monopoliza la recolección y disposición final de basura en el departamento Central y se estableció en otras zonas con gran población, como Alto Paraná. Desde hace años ocupa como arrendatario un predio de 500 hectáreas del Ministerio de Defensa, ubicado entre las compañías Remansito y Chaco’i, que antes de la creación del distrito de Nueva Asunción formaban parte del municipio de Villa Hayes.