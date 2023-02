Adelantarse a enfermedades y plagas para cuidar de zafriña

“Hoy el productor ya está viendo su soja casi lista para la cosecha, y sin dudas su intención es recolectar lo antes posible los granos, de tal forma a ingresar seguidamente con otro cultivo (toda vez que le dé humedad), para así no perder tiempo. Pedimos a los productores que no se aceleren al momento de hacer la desecación presiembra, que lo hagan en el momento exacto, ya que si no es así, van a tener pérdidas. El productor debe realizar su monitoreo y estar seguro de que la semilla ya se desprendió de la vaina, ahí recién debe empezar con la desecación y luego la cosecha”, recomendó la profesional.

Control de malezas antes de la siembra

Una vez realizada la cosecha de soja, el productor debe aprovechar para realizar el control de malezas. Le consultamos a la ingeniera Anette cómo debe ser. “Cada parcela tiene una problemática distinta y no existe una receta única, es importante analizar el historial de la parcela y cómo llega al momento de hacer la siembra de la soja zafriña, las malezas que por la época más suelen aparecer y que vamos a tener especial son el picón (Bidens pilosa), lecherita (Euphorbia heterophylla) e incluso el ka’a rurú (Amarantus). Por tanto debemos optar por preemergentes que ofrezcan un control de estas malezas; tampoco podemos descuidar el control de malezas de hojas finas, entonces está la opción de rotar con buenos graminicidas con buena eficacia, principalmente para lo que podría ser el kapi’i pororó (Digitaria insularis)”.

Tratamiento de semillas

“Una vez realizado el control de malezas, debemos preparar un buen tratamiento de semillas, y nos referimos a insecticidas para el complejo de orugas cortadoras, y buenos fungicidas ya que actualmente estamos con una fuerte presión de manchas, y esos inóculos al momento de la cosecha vuelven al suelo, entonces tenemos que ser conscientes que todos esos inóculos de manchas están esperando la zafriña para volver a atacar”, destacó la asesora de Corteva Agriscience.

Adelantar aplicación de fungicidas

“Mencionamos que ahora hay mucha presión de enfermedades, por tanto va a ser fundamental adelantar la aplicación de fungicidas para zafriña, y estamos hablando de un programa robusto. En el momento de la elección del fungicida es importante hacerlo con un multisitio; si nosotros queremos proteger al máximo, la recomendación es que vaya con un mancozeb que tiene el beneficio de mejorar la eficacia de fungicidas, reducir la fitotoxicidad de algunas moléculas y prolongar la vida útil de las mismas”, explicó.

Posicionamiento

Finalmente, la ingeniera Stolle dijo, “el productor no debe dudar en hacer sus consultas, ya que los técnicos están para confirmar el posicionamiento de los productos, o sea, el momento adecuado de la aplicación y sus ventajas”.