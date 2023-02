Vecinos se autoconvocaron para reclamar que isla Yasyretá pertenezca al distrito de Ayolas

Un grupo de personas se autoconvocaron este viernes en la zona de ingreso a la isla Yasyretá, donde se encuentra instalado el cartel jurisdiccional entre Ayolas - San Cosme y Damián (Itapúa) colocado recientemente por autoridades de Itapúa.

El dirigente social Arnyldo Bernal señaló que la convocatoria tiene como objetivo apoyar a los pobladores de la isla Yasyretá que piden a las altas autoridades volver a pertenecer al distrito de Ayolas.

Seguidamente, dijo que como ayolenses, se sienten atropellados por la comitiva que impuso y colocó el cartel porque es de público conocimiento el conflicto existente por la isla entre Ayolas y San Cosme.

Es molesto que gente de otro lado venga a tratar a los pobladores como objetos e imponer sus ideales, según expresó.

“En la isla hay muchas familias que viven en estado precario, a pocos metros de la Hidroeléctrica Yacyretá. No es justo que no cuenten con energía eléctrica, sin servicio de agua potable, sin oportunidad laboral, y el conflicto jurisdiccional existente no permite la realización de inversiones en la zona”, indicó Bernal.

También, dijo que, más del 90 % de los isleños realizan sus actividades y gestiones en Ayolas, votan en esta ciudad, los servicios básicos reciben del distrito ayolense. Por cuestiones de historia y naturales la isla pertenece a Ayolas.

Recientemente, un grupo de pobladores de la isla Yasyretá presentaron ante la Junta Municipal de Ayolas, una nota en la cual solicitan la realización de una consulta popular para poder elegir si pertenecen al distrito ayolense o al de San Cosme y Damián.

El presidente del cuerpo legislativo, Víctor Espíndola, manifestó que el documento fue elevado al intendente de Ayolas, Carlos Duarte para poder solicitar a través de vías legales la realización de un referéndum.