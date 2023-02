Avanzan con la investigación del caso de un joven que fue asaltado, baleado y quedó parapléjico

En conferencia de prensa, tanto el fiscal de la causa como los agentes de la policía de investigaciones de Central, informaron que ya fue detenido uno de los asaltantes, identificado como Oscar Benancio Sánchez Silva, quien es oriundo de la ciudad de Aregua, y cuya vivienda fue allanada durante un procedimiento realizado para ser capturado.

El fiscal de la causa, Jorge Escobar, informó que durante el allanamiento realizado en la casa de Óscar Benancio Sánchez Silva, constataron evidencias que señalan la supuesta complicidad en el hecho. “Conforme a la investigación realizada, fue el que condujo el biciclo. Su vivienda fue allanada por esta representación y el departamento a cargo y encontramos muchos indicios, entre ellos, documentos que acreditan la titularidad de la motocicleta”, explicó el agente fiscal.

Con relación al otro victimario, de nombre Delfín Martínez Pavón, dijo que ya pesa en su contra el pedido de prisión preventiva, y dijo que desde la investigación es considerado una persona altamente peligrosa por sus antecedentes.

“La otra persona ya se encuentra imputada. Está prófugo actualmente. Esta investigación lo considera como una persona altamente peligrosa. Manejamos la información de que años atrás, habría liderado una banda de asaltantes de gasolineras, además de que posee instrucciones de manejo de armas, esto porque anteriormente era uniformado de la Policía Nacional, pero se le ha dado de baja de la institución”, manifestó el agente fiscal.

El caso quedó parado

Según refieren familiares de Brian Moreno, la ex fiscal de la causa, Sonia Pereira, quien no fue confirmada en el cargo, tenía el informe completo de la policía desde agosto del año pasado, pero debido a que no impulsó el proceso judicial no hubo avances, sino hasta ahora.

Brian tenía 21 años cuando en una siesta se encontraba cumpliendo con sus actividades laborales y fue asaltado por dos malvivientes. Aparentemente Brian fue confundido por los malhechores, quienes tenían como objetivo a una persona que debía trasladar la suma de G. 80 millones. Sin embargo, resultó víctima, y actualmente se encuentra parapléjico y en silla de ruedas, con poca expectativa de vida.