Buscan potenciar el turismo con el paseo cultural de Caacupé

En este mural se puede observar obras de religiosidad y la historia sobre la Guerra Grande. Estos trabajos se están realizando por etapas y se desarrollan con el objetivo de exponer el arte en su máxima expresión.

Ricardo Núñez, artista caacupeño, mencionó que el proyecto ya se está realizando en un 70% y estima que el trabajo estaría culminando en un mes. Explicó que está pintando los murales con precisión, de forma minuciosa con su hijo que le ayuda con las pinturas.

Señaló que está desarrollando estas obras con mucho entusiasmo, porque siente la motivación de la gente, que pasa por el lugar y admira los trabajos. “Todavía no terminamos y los turistas ya llegan a tomarse fotos, eso nos llena de alegria”, sostuvo.

Este proyecto se lleva adelante con el apoyo y financiación de la Municipalidad de Caacupé y el Colegio Cristo Rey. Los trabajos tienen una inversión G. 200 millones.

Indico que las obras avanzan rápidamente y en este momento ya están pintado la parte histórica que tendrá el mural. Resaltó que en esta etapa plasmarán la llegada del Mariscal Francisco Solano López a Azcurra y también las tropas paraguayas.

“Estas imágenes no se encuentran ni en los libros, y para cada pintura realicé una profunda investigación sobre lo que fue la historia de la guerra, para de esa manera poder expresarlo en los murales”, dijo.

“Queremos revivir la historia, compartir con la gente lo que fue, y lo que es nuestro, hay mucho por contar y qué mejor que expresarlo con el arte”, dijo Núñez.

El mural más amplio de Caacupé

El artista Ricardo Núñez destacó que este sitio contará con el mural más largo y original de la Villa Serrana, ya que no hay ninguno similar en la zona. Detalló que el objetivo es compartir las pinturas con las nuevas generaciones, y convertirlo en un lugar turístico de historia, aprendizaje y religión.

Asi también mencionó que cada fin de semana se recibe a una gran cantidad de visitantes, que acuden a la basílica y luego hacen su paso por el mural.

“Vemos que a la gente le gusta el proyecto, porque cada fin de semana se puede visualizar a los feligreses, que llegan contentos con su familia a tomarse fotos, eso nos da la certeza de que cuando se concluyan los trabajos el lugar será mucho mas admirado”, dijo.

Asimismo instó a la población a que apoyen más a los artistas paraguayos, porque son bastantes, y todos están luchando para salir adelante. Aseguró que antes no sentía el apoyo de la gente pero no se rindió, siguió siempre trabajando y hoy todo es diferente. “Realizar estas pinturas es algo que me llena de orgullo y satisfacción, pues ahora se siente que la gente apoya más el arte, y que valoren mi trabajo es muy gratificante”, expresó Núñez.

Anticipó que próximamente lanzarán otro proyecto artístico para la ciudad de Caacupé, y para eso se reunirá mañana con monseñor Ricardo Valenzuela. “Estamos preparando algo muy lindo para los caacupeños y para los turistas, presentaremos un proyecto que conquistará a todos los espectadores”, enfatizó el artista.