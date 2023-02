Caso Benjamín Zapag: fijan fecha para reconstrucción de hechos

La jueza penal de garantías N° 3 Cynthia Lovera fijó para el próximo jueves 16 de febrero, a las 21:00, la realización de la reconstrucción de los hechos en la discoteca “Morgan Warehouse”, ubicada sobre la calle Del Maestro del barrio Villa Morra de la ciudad de Asunción, en el caso relacionado a la brutal golpiza de la que resultó víctima Benjamín Zapag.

La diligencia se llevará a cabo con la finalidad de establecer la secuencia en la que ocurrieron los hechos, así como el lugar y, por sobre todo, determinar quiénes fueron los protagonistas de la agresión aquel 6 de noviembre de 2022. Esta se llevará a cabo con la presencia de las partes involucradas en el proceso.

Al frente de la investigación penal actualmente se encuentra la fiscala Claudia Aguilera, quien fue asignada en reemplazo del fiscal Juan Carlos Ruíz Díaz que fue recusados. Como coadyuvante en la causa está el agente fiscal Eugenio Ocampos.

Además de esta, también están pendientes otras diligencias que se deben llevar a cabo en el marco de la pesquisa fiscal.

Supuesto agresor se acercó a Benjamín

Raúl Zapag, papá de Benjamín, denunció -sin dar nombres- que uno de los agresores de su hijo, se acercó al joven en al menos tres oportunidades a la víctima en locales nocturnos, pese a contar con una orden de no acercarse a menos de 500 metros.

“Esta persona se acercó a Benjamín en tres fechas en estos últimos 15 días en locales nocturnos, donde uno trata de hacer su vida normal, y otro trata de ir a irrumpir de manera amenazante, sabiendo que tiene restricción de estar cerca de su víctima a 500 metros”, indicó Zapag.

Cuestionó también a la jueza penal de garantías Lici Sánchez, quien otorgó la medida al uno de los sindicados como agresor de Benjamín, pidiendo que rectifique la resolución con la cual está dejando libre a un posible criminal, la que calificó de “aberrante”.

Zapag comparó el caso de Fernando Báez Sosa con el de su hijo

Tras la condena a los rugbiers, responsables de la muerte de Fernando Báez Sosa en enero del 2020 en Villa Gesell, Argentina, se pronunció el dirigente deportivo paraguayo Raúl Zapag, cuyo hijo, Benjamín Zapag, fue agredido en la madrugada del 6 de noviembre en el local nocturno Morgan Warehouse.

Raúl relata que Fernando tenía 18 años cuando fue brutalmente atacado y asesinado por los rugbiers, misma edad de Benjamín, que sufrió fracturas en el rostro y tuvo que someterse a una cirugía de reconstrucción tras ser agredido por Héctor Iván Grau Arroyo (18), según reconoció la víctima.

El dirigente del Club Cerro Porteño agregó que la única diferencia en el caso es que Benjamín “está vivo, gracias a Dios”, considerando la gravedad de las lesiones ocasionadas al joven.

Declaración de Benjamín Zapag ante Fiscalía

El 6 de noviembre, a las 2:00, Benjamín Raúl Zapag Gayet fue atacado en el baño de la discoteca “Morgan Warehouse” de Villa Morra. Por ese hecho fueron imputados Marcello Fretes Laterra y Héctor Iván Grau Arroyo, por lesión grave, y José Samir Samaniego Colmán (18), por coacción, pues habría amenazado a un testigo para que no identifique al agresor de Zapag.

Sin embargo, Benjamín Zapag en su declaración testifical brindada ante el Ministerio Público señaló: “En fecha 6 de noviembre de 2022, me encontraba con un grupo de amigos en el bar ‘Morgan Warehouse’, ubicado sobre la calle Del Maestro, de la ciudad de Asunción”.

Prosiguió: “Siendo aproximadamente las 3:00 horas ingresé al baño, cuando iba a salir del mismo, una persona con barbita que se encontraba recostada por la pared interior al lado de la puerta del baño, me sale al paso y me grita (aaaah), a lo que yo le pregunto qué pasa, con la intención de saber por qué me gritó y él me vuelve a gritar (aaaah)”.

Zapag siguió diciendo: “Ambos gritos fueron con tono amenazante, en ese momento recibí directamente golpes de puño en mi cara de una persona que no era quien me gritó, los golpes vinieron de costado y a traición, yo no esperaba esto y tampoco estaba preparado, me agarró la cara del lado izquierdo, alcé la mirada y vi que la persona que me agredió tenía una remera amarilla”.

En otro momento de su declaración, Benjamín Zapag destacó: “Quiero señalar que en ese momento no conocía a ninguno de los agresores, posteriormente me enteré de que la persona que me gritó fue Marcello Giovanni Fretes Laterra y la persona que me pegó fue Héctor Iván Grau Arroyo”.

Golpeado tras ser confundido con “González”

Otro caso cuya investigación se encuentra en curso es el de la golpiza sufrida por Leandro Emmanuel Leguizamón, de 26 años, el 3 de setiembre del año pasado, a la salida de la discoteca Velvet, ubicada en Villa Morra. En la ocasión, alguien lo confundió con un tal González y lo golpeó incluso cuando cayó inconsciente.

Casos similares

En Villarrica, el 15 de abril de 2001, se registró el homicidio a golpes de un estudiante del Colegio Experimental Paraguay-Brasil (CEPB), Esteban Martínez González, quien fue atacada tras salir de la discoteca “Monasterio Disco Pub”. Por este hecho fueron condenados Víctor Rojas Candia, quien estuvo prófugo por tres años y previamente, Héctor Alderete, Miguel Alejandro “Polaco” Cañete y Ramón Alberto Mallorquín.

En la madrugada del 16 de julio de 2005,el estudiante de marketing Mauricio García fue brutalmente golpeado en las inmediaciones de la lomitería Barbú, en la vía pública Aviadores del Chaco y San Martín. Traumatismo de cráneo encefálico, traumatismo abdominal cerrado, lesión traumática del páncreas, sección transversal en zona de unión entre cuerpo y cola con pancreatitis aguda necrotizantes de la zona retroperitoneal, contusión cerrada de 3ª porción del duodeno, exclusión función del riñón izquierdo (80%), probable lesión vascular, contusiones múltiples y herida en el lóbulo de la oreja izquierda, fue el diagnóstico inicial de García, suficientemente contundente para demostrar el grave daño causado al joven.

En mayo de 2006 fueron acusados por el entonces fiscal Juan Claudio Gaona por los hechos de lesión grave y omisión de auxilio Guillermo Irigoitia, Hugo Marcelo Camperchioli y Ariel Santiago Somoza, por la agresión a Mauricio García, ocurrida en San Martín y Aviadores del Chaco, el 16 de julio de 2005. Estas personas fueron sobreseídas. Nadie fue condenado por las graves lesiones sufridas por Mauricio.

Según los datos manejados en la época, el ataque fue motivado porque García fue alumno del colegio Internacional, rival del colegio San José, institución a la que pertenecían los procesados por el caso.

En la madrugada del 8 de mayo de 2011, Rodrigo Enriquez (17), su primo Marcelo Enriquez y su amigo Bruno Padovan salieron de la discoteca “Vulcan”, mientras que otro numeroso grupo, del cual formaban parte Miguel de los Santos, Juan Alberto Riveros Ayala y Nelson Ananías Vargas, lo hicieron del local “Brunetto”.

Un aparente roce casual de hombros entre integrantes de ambos grupos frente a la casa parroquial de La Recoleta (sobre la Avda. Mcal. López) desató la violenta agresión. Rodrigo llevó la peor parte porque cayó al piso y recibió puntapiés y golpes de puños. Falleció por hundimiento de tórax.

Miguel de los Santos y Juan Alberto Riveros Ayala fueron condenados a 8 años, mientras que Nelson Ananías Vargas, fue condenado a 4 años cárcel.

El 27 de enero de 2012, el estudiante de derecho Justo Daniel García, de 24 años fue brutalmente agredido por un grupo de jóvenes con palos de golf, a la salida de una discoteca en San Bernardino. Por este caso fueron procesados José Van Humbeeck, así como Sebastián Jara y Maximilian Ray. Sin embargo, solo el primero fue acusado y, en juicio, fue absuelto. García sufrió hundimiento de cráneo y un coágulo y tuvo que ser sometido a dos operaciones.