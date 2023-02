Carapeguá: Preocupa aumento de casos de chikunguña y baldíos descuidados

El Director del Hospital Distrital local, Dr. Alcides Ochoa, informó que existen 44 casos de chikunguña confirmados y varios en estudio.

Atendiendo a la alarma epidemiológica y la declaración de contingencia ambiental en todo el país, declarado según resolución Nº79/2023 por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), la Junta Municipal local por resolución 031/2023, pidió al intendente que haga cumplir la ordenanza ambiental.

Los vecinos de diferentes compañías y barrios denunciaron que los propietarios de inmuebles no limpian sus lotes, saturados de malezas y que la campaña de concienciación de limpieza de las casas no funciona si todos no se comprometen a eliminar los criaderos señaló, Amanda Sánchez, del barrio San Roque.

Reportaron que en los barrios Santa Margarita, San Roque, San José, San Miguel, Virgen de Fátima, Santa Margarita, Santo Domingo y el asentamiento Nueva Esperanza hay baldíos colapsados de basuras y matorrales. Además, viviendas que no están habitadas, cubiertas de malezas.

Carapeguá con denuncias diarias

Atendiendo esta situación, la Junta Municipal recordó al ejecutivo que debe cumplir la ordenanza Nº01/2016 que reglamenta el uso y la limpieza de los terrenos y predios baldíos de este distrito.

El asesor jurídico de la Municipalidad local, Ivan Génez, explicó que a diario reciben denuncias de baldíos saturados de malezas y ya fueron notificados varios propietarios y si no limpian, la comuna aplicará la ordenanza municipal.

La ordenanza establece que los propietarios que no limpian sus predios, serán multados y la Municipalidad podrá ingresar a realizar el trabajo.

En el caso que el inmueble esté ubicado sobre una calle con terraplén, el costo es de G. 49.044 por metro cuadrado.

Carapeguá con casos de chikunguña recurre a multas

Si el baldío contiene matorrales y está ubicado sobre empedrado la multa es de G. 98.089 por metro cuadrado. Y si el terreno se encuentra sobre calles de hormigón rígido, asfaltadas o adoquines los propietarios deberán abonar G. 107.900 el metro cuadrado.

Si se trata de la primera reincidencia, el cobro será del 50 % del salario mínimo por metro cuadrado, y en una segunda reincidencia el 100 %.

Preocupa aumento de casos de chikunguña

El director del Hospital Distrital local, Dr. Alcides Ochoa, manifestó que la minga ambiental se realizó no para ir a limpiar la casa de nadie, sino identificar los focos de infestación larvaria.

Pidieron a propietarios que ayuden a limpiar, y si no se llegó en todos los barrios, no se debe esperar que alguien diga a una familia cómo mantener sus ambientes libres de criaderos de mosquitos.

Dijo que se confirmaron 44 casos de chikunguña, algunos pacientes fueron internados pero todos ya están de alta. Además existen otros varios casos sospechosos de chikunguña en espera de resultados.

Como dato a tener en cuenta, no se registran casos de dengue en este municipio.