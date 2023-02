Gobierno no cumple con indígenas ni siquiera en la realización de las reuniones prometidas

El Gobierno nacional no cumplió, ni siquiera, con la mesa de trabajo prometida el año pasado para tratar los problemas que afectan a comunidades indígenas del país. Así afirmaron representantes de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Diga (Anivid), que llegaron a Asunción para pedir audiencia con el ministro del Interior, Federico González, quien no los atendió. De no lograr un diálogo en los próximos días, los indígenas no descartan movilizaciones masivas.