Claman urgente habilitación del nivel medio en escuela de Limpio

Durante la manifestación, que convocó a la directora Silvia Meza, docentes y varios estudiantes, la docente que dirige la escuela Jesús Misericordioso de Limpio explicó que agotaron todas las instancias con el MEC para plantearles la necesidad de inaugurar el nivel medio en esta institución. Mostró todas las notas que entregaron desde setiembre del año 2022 a las autoridades de la cartera educativa, pero, pese a los insistentes pedidos y a que les prometieron accionar, no se habilita la educación media en esta comunidad educativa.

“Cumplimos con los pedidos de la supervisora pedagógica, realizamos la microplanificación; sin embargo, seguimos sin este nivel de estudios que es un derecho de los estudiantes y una obligación del MEC”, manifestó la directora.

Se quedan sin el derecho a estudiar

Los estudiantes que culminan el 9º grado son una gran cantidad, y, al no tener colegio para continuar con sus estudios del nivel medio, ocupan su tiempo libre en actividades peligrosas, como la drogadicción y los embarazos adolescentes, advirtió la directora de la escuela.

Según comentó Silvia Meza, hay otro colegio cercano que tiene el nivel medio, llamado Colegio Nacional Miguel María Pfannl, pero cuenta solamente con una sección y, naturalmente, inscribe a sus propios alumnos, por lo que ya no les quedan lugares para albergar a los chicos que salen de Jesús Misericordioso.

La situación es muy difícil, relató Meza, porque solo si tienen posibilidades los alumnos se van a un colegio privado, pero si no tienen esa opción se quedan sin la chance de educarse.

Nivel medio, aunque no sea en la institución

“Si no es dentro de mi institución, entonces deben habilitar más secciones dentro del colegio Colegio Nacional Miguel María Pfannl, para que ellos tengan oportunidad de estudiar en su comunidad y no estar pagando pasajes o cuotas que muchas veces no pueden. Esta es una comunidad de escasos recursos, donde hay personas de asentamientos”, resaltó la directora.

A la profesora Silvia le parece muy triste que algunos alumnos se inscriben en otros colegios privados, pero terminan saliendo porque no pueden con los gastos.

Lea: Las cuotas colegiales en mora no deben impedir el derecho a la educación

“Llegamos a esto, lastimosamente; no nos gusta traer a las criaturas a esta manifestación, pero lastimosamente tenemos que hacerlo, porque es una necesidad estudiar”, señaló la responsable de la escuela.

Por otra parte, lamentó que aún no le desembolsen del MEC en concepto de gratuidad, siendo que las clases comienzan el lunes.

Criticó que por derecho les corresponde a los niños que el MEC les ponga la institución en condiciones, pero no lo hace, y son los padres los que se autogestionan para ir a pintar y poner en condiciones las aulas.

Lea más: El derecho a la educación y presupuesto público