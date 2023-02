Educación: ¿Qué paso con los 8 millones de euros de la Unión Europea?

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no recibió aún los 8 millones de euros que esperaba de la Unión Europea (UE) para finales del 2022, para el pago de vouchers a bachilleres técnicos, alimentación escolar e infraestructura. El director de Administración y Finanzas, Óscar Stark, comentó qué pasó con la transferencia en el marco de la Ley 6659/20.

Lea más: Educación: suspender apoyo de la UE podría perjudicar al sistema escolar, dicen

Según Stark, el acuerdo “no está cancelado”, es decir que la cartera educativa sigue a la espera de la transferencia. El alto funcionario del MEC dijo que no hay comunicación oficial de que el bloque europeo haya levantado o vaya a levantar su apoyo económico. Stark refirió que la UE está pendiente de la definición en el Congreso Nacional, de la derogación o no de la Ley 6659/20, que aprueba el convenio y contra la cual protestaron grupos autodenominados “profamilia”.

“Ellos dijeron que tenían que recibir la comunicación de Bruselas (sobre la transferencia) y todo está pendiente. No es que se canceló ni nada de eso” afirmó el director administrativo del MEC.

Lea más: MEC examina "plan B" ante falta de transferencia de la Unión Europea

Atendiendo que la Unión Europea no transfirió el dinero, con el cual ya se contaba, no hay respaldo para los US$ 500.000 que costarán los 47.000 vouchers que el MEC se comprometió a entregar desde este año a bachilleres técnicos. Ante esta situación, Stark confirmó que realizarán una reprogramación presupuestaria. Esto será posible cuando el Ministerio de Hacienda apruebe el plan financiero mediante decreto.

De esta forma, el MEC redireccionará los recursos de su presupuesto de este año para el pago del complemento escolar.

¿Qué va a pasar si se deroga la Ley 6659 en el Congreso Nacional?

Stark expresó que no cree que la Unión Europea deje de desembolsar los 8 millones de euros pendientes para este año. Sobre la derogación de la Ley 6659, explicó que, efectivamente, tendría efectos negativos en el presupuesto del MEC, debido a que ese dinero permite pagar gastos de infraestructura y alimentación escolar.

Lea más: MEC: no hay condicionamientos para uso de fondos de la Unión Europea

Afirmó que de lograrse la derogación, esto llevaría al MEC a pedir una ampliación presupuestaria. Esto significa pedir más dinero a Hacienda para saldar su compromiso con el almuerzo de los niños y las reparaciones de escuelas. Una ampliación, a su vez, requerirá el análisis de Hacienda como de los parlamentarios del Congreso.

Según datos del MEC, de la donación de la UE, G. 26.114 millones se destinan a alimentación escolar, G. 2.841 millones a infraestructura, G. 9.882 millones a kits de útiles escolares y G. 4.000 millones a textos educativos. El saldo restante podrá utilizarse en otras necesidades que tenga el sector.

Llaman a nueva marcha por la derogación de la Ley 6659

Si bien las vacaciones de verano parecieron calmar los ánimos de grupos autodenominados “profamilia”, que buscan la derogación de la Ley 6659, esta semana se dio a conocer por redes sociales la convocatoria a una nueva movilización, el próximo 9 de marzo, para exigir la eliminación del acuerdo entre Paraguay y la UE.

La movilización tendrá como lugar de encuentro la Plaza de Armas, frente al Congreso Nacional.