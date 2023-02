Porque faltan aulas no arrancan clases en escuela de Santaní

Padres de familia y docentes manifestaron que la medida de fuerza es por el pedido de la construcción de tres aulas para reemplazar al antiguo pabellón de madera, que se encuentra clausurado desde el año pasado.

La municipalidad de Santaní administra un recurso anual de aproximadamente G.1.300 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para la inversión en las instituciones educativas, pero que no alcanza a cubrir todas las necesidades, según informaron desde la institución municipal.

Los manifestantes están acampados en el predio del local educativo, esperando alguna respuesta favorable por parte de las instituciones correspondientes que manejan los recursos para el sector de la educación.

En ese sentido, refirieron que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y los demás entes públicos conocen en forma detallada el problema de la falta de aulas, por lo que exigen que el reclamo sea escuchado por las autoridades.

Situación de la Educación inicial al Tercer Año de la Media

El director de la escuela, profesor Alcides González informó que la institución educativa ya tiene inscriptos para este año lectivo a 190 alumnos desde el jardín de infantes hasta el Tercer Año de la media.

Recordó que actualmente disponen de cuatro aulas que están en condiciones y cuatro que están en mal estado. Referente a los grados con tres aulas, que dependen del pabellón clausurado por el mal estado de la infraestructura edilicia, el docente explicó que desde el año pasado los alumnos del turno mañana y tarde del 7º, 8º, 9º grado, además de los tres cursos del nivel medio, quedaron sin salas de clases hasta la fecha.

“El pabellón de tres aulas clausurado por la comunidad educativa fue construido hace 23 años cuando se habilitó el asentamiento, por lo que a esta altura del tiempo ya no podemos seguir utilizando por el peligro que representa para nuestros alumnos”, aseveró el educador.

Esperan una respuesta

Una de las pobladoras y madre de familia del asentamiento, Aureliana Gavilán informó que actualmente tiene cinco hijos estudiantes en esta escuela y que necesitan de un lugar seguro para su preparación académica.

“Mientras no tenemos un compromiso formal de parte de las autoridades del MEC o de la municipalidad, no vamos a iniciar las clases en nuestra institución, atendiendo que ya no queremos que nuestros niños estudien bajo los árboles”, agregó la pobladora.

Solucionando poco a poco

Por su parte, el intendente municipal de esta ciudad, Agustín Ovando (ANR), reiteró que debido a los numerosos pedidos de refacción y construcción de aulas, la municipalidad local está solucionando de a poco la falta de aulas en esta parte del departamento de San Pedro, indicó.