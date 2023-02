Ministro de Justicia: sistema penitenciario es “totalmente inútil” y “no va más”

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el ministro de Justicia, Daniel Benítez, admitió que el sistema penitenciario de Paraguay es “totalmente inútil” y “no cumple su fin”, en reacción al escándalo generado ayer en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde se permitió la organización de una serenata por el cumpleaños de una persona privada de su libertad presuntamente vinculada al grupo criminal brasileño Primer Comando da Capital.

“Estamos dentro de una crisis penitenciaria en que se observa que el sistema ya es totalmente inútil o que no cumple su fin; tenemos que tomar acciones y pasar de este sistema en que se ve la presencia de facciones criminales a uno en que se pueda trabajar de forma integral por las personas privadas de su libertad”, reflexionó el ministro Benítez.

Lea más: Video: intervienen cárcel de Tacumbú tras fiesta y concierto para presunto narco

Señaló que la situación actual del sistema penitenciario es consecuencia de “un proceso en que el crimen organizado fue ganando terreno” en las cárceles de Paraguay, insistiendo en que “tenemos que tomar cartas en el asunto e introducir un nuevo sistema penitenciario. El que está ya no va mas”.

El ministro Benítez anunció el jueves la intervención de la Penitenciaría de Tacumbú, ubicada en Asunción, luego de que se hiciera público en redes sociales un vídeo de la serenata al presunto narcotraficante Milciades Pedra Gómez, que ha sido vinculado al atentado en que dos personas murieron durante el festival musical Ja’umina Fest, en San Bernardino, en enero de 2022.

Lea más: Tacumbú: la versión de Mily Brítez sobre concierto a presunto narco

El director de la penitenciaría, Antonio Amarilla, fue separado de su cargo, puesto bajo sumario y reemplazado por el titular de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, Julio Balbuena. También fue separado el jefe de seguridad de la cárcel, Isabelino Godoy.

El ministro indicó que hoy se llevarán a cabo “diligencias y acciones administrativas” y se analizará la responsabilidad de cada funcionario de la penitenciaría en lo ocurrido ayer.

Riesgo de seguridad

Comentó que ayer habló brevemente con Amarilla, quien le confirmó que autorizó el ingreso de la cantante Mily Brítez para la realización de una serenata dentro de la penitenciaría.

“Este tipo de actividades no se puede realizar en un penal. No estaría mal si se hace para el total de la población, se comunica y se toman todas las medidas, pero no para un grupo privilegiado”, señaló el ministro.

Lea más: Interno de penal de Tacumbú muere por heridas de arma blanca

Indicó que lo ocurrido ayer representó un grave riesgo para la seguridad dentro del penal, ya que las personas privadas de su libertad podrían haber aprovechado las circunstancias para tomar de rehén a la artista o sus músicos u ocasionar un motín.

El ministro Benítez reflexionó que “el principal problema (del sistema penitenciario) es la corrupción y la falta de preparación” de muchos de sus funcionarios y el hecho de que no se clasifica a las personas que son privadas de su libertad, permitiendo que quienes ingresan por delitos comunes tengan contacto con internos vinculados al crimen organizado y muchas veces acaben siendo asimilados por esas organizaciones.