Tacumbú: la versión de Mily Brítez sobre concierto a presunto narco

Mily Brítez está en la noticia tras la intervención de Tacumbú donde se destituyó al director, tras descubrirse el concierto por el cumpleaños del presunto narcotraficante Milciades Pedra Gómez, alias Oso Riquillo

En contacto con ABC AM 730, la artista paraguaya de música norteña agradeció la llamada porque sirve para aclarar y confirmó que se enteró lo de alias “Ropero” con esta llamada de la radio. Manifestó que no sabe si se pidió o no permiso a las autoridades para hacer su show.

Hizo relato detallado. Dijo que hace 2 o 3 semanas su productora le confirma que tiene que cantar dentro de la cárcel porque existe un contrato. “Para nosotros fue un trabajo más”, sostuvo Mily.

Contó que en el día del evento, ingresaron con sus músicos e instrumentos de manera normal, registrándose y cumpliendo el protocolo para entrar. Explicó que había cantado por una hora, que no había muchas personas y no vio bebidas alcohólicas.

Afirmó que no sabe jamás a quién va a cantarle ni con quién exactamente sale en las fotos, haciendo alusión a que no puede estar investigando la biografía o antecedentes de todo su público. “Siempre somos agradecidos con todos, música es música”, alegó. Asegura que no se siente culpable luego de enterarse de la intervención al penal.

Su revelación sobre una gran coincidencia

En un momento dado se le consultó si tenía otros detalles de la fiesta de Villasboa y dijo que justamente ella fue a cantar en el último cumpleaños de Cristina Vita Aranda, antes que falleciera en el Ja`umina Fest tras recibir un impacto de bala perdida, balacera en el que estaría vinculado al que Brítez agasajó en Tacumbú, Milciades Pedra.

La cantante expresó que ahora se entera y que le sorprende bastante. Aclaró que cuando canta en discotecas tampoco averigua si el dueño tiene o no algún problema judicial.

Lanzó el dato que hay varios artistas que cantan también dentro de Tacumbú. No sabe si cobran o no.

