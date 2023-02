Suspendido intendente de la capital de San Pedro dice que “guste o no guste” retomará el cargo “el 13″

“Estamos con inconvenientes, pero vamos a volver, y vamos a volver el 13 (de marzo). Algunos están grabando y seguro van a ver aquellos a quienes no les gusta (que volvamos): los liberales y quienes se les aliaron. Les aviso, el 13, las 8 de la mañana aiketa municipalidad-pe (entraré a la municipalidad)” (sic), advirtió durante su discurso en un mitin realizado en la noche del domingo en una casa particular del barrio Inmaculada de San Pedro de Ycuamandyyú.

Según nuestras fuentes, apenas asistieron 30 personas.

“Ha ndahamo’ái che año; ohota che rapykuéi, che ykére o cherenonderã más de 3.000 personas, oiketa municipalidad-pe. Ogusta ha ndogustáiramo chupekuéra, jaike jeyta la municipalidad-pe (Y no iré solo, me seguirán, irán a mi lado o delante de mi 3.000 personas entrarán a la Municipalidad. Les guste o no les guste, entraremos nuevamente a la Municipalidad)”, agregó el suspendido intendente.

Agregó que entrarán de nuevo para “atender al pueblo”. Mencionó que la madre de una seguidora le dijo que hace tiempo quiere verlo de nuevo en la municipalidad porque los administradores actuales “no les dan nada”.

“Ha’e chupe: Chéngo ha’use avei ndehegui alguna cosa” (Le respondí: yo también quiero comer de vos alguna cosa).

Añadió que otra señora dijo que nadie más les atiende en la Municipalidad. A esto respondió en idioma guaraní: “Volveremos a la Municipalidad y volveremos a atender a la gente, abriremos las puertas de la Municipalidad de 7 a 5 de la tarde desde que asumamos nuevamente”, dijo.

Intervención luego de tres intentos fallidos

El 23 de noviembre, luego de tres intentos fallidos, la Cámara de Diputados resolvió la intervención de la gestión de Gustavo Rodríguez. En total 46 votaron a favor de la medida y 15 por intentar salvar al suspendido jefe municipal, mientras que 8 se abstuvieron.

La decisión de intervención fue el resultado del clamor de un sector de la Junta Municipal, con acompañamiento de ciudadanos. Desde julio del 2022 realizaron movilizaciones para exigir la medida administrativa luego de que la Contraloría General de la República (CGR) emitiera el dictamen final de auditoría mediante la cual detectó un faltante de más de G. 2.500 millones en la Intendencia.

Más de G. 5.210 millones de faltante solo entre 2020 y 2021

El reporte de intervención indica que las “anomalías y graves faltas administrativas verificadas no fueron revertidas ni descargadas por los responsables de la administración comunal”, ocurridas durante el ejercicio fiscal 2021, por más de G. 5.210 millones. El monto incluye un saldo de deuda flotante del año 2020 no registrada ni cancelada hasta el 28 de febrero del 2021. Esa fue la fecha límite de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior, es decir, del 2020.

Gustavo Rodríguez se presentó como víctima de “persecución”

Gustavo Rodríguez había dicho que las denuncias de los concejales sampedranos formaban parte de una “persecución política”, solo admitió que tiene “algunas que otras faltas administrativas”.

Gastos sin respaldo y obras inexistentes

El informe de la intervención de la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyu, entre otros puntos, indica que la administración de Gustavo Rodríguez (ANR-cartista) incumplió legislaciones que regulan pagos de tributos en concepto de Impuesto Inmobiliario a la Gobernación, Ministerio de Hacienda, Dirección Nacional de Catastro y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.

Dice también que tiene una deuda acumulada con las citadas instituciones por un monto superior a G. 1.515 millones. Tampoco realizó los depósitos de recaudaciones de ingresos genuinos en efectivo de agosto a diciembre del 2022 a las cuentas corrientes de la Municipalidad por un monto mayor a G. 397 millones.

El intendente cobró casi G. 19 millones demás de lo que le correspondía en el ejercicio fiscal 2022, añade.

Otra observación señala que el Banco Nacional de Fomento rechazó cheques por más de G. 183 millones emitidos por la Municipalidad a nombre del intendente Gustavo Rodríguez. No tenían documentación respaldatoria suficiente, la firma era deficiente y no contaba con fondos requeridos, se explica en el reporte.

Fueron encontrados otros cheques emitidos a nombre del intendente en conceptos desconocidos y que fueron endosados por la empresa García Hnos. & Cía SA. Suman más de 122 millones, indica el informe.

También fueron emitidos cheques al portador sin especificar conceptos y sin documentos de respaldo por un total de G. 77 millones, señala otra observación.

Asimismo, fueron liberados cheques por más de G. 18 millones a nombre del intendente, “documentados y registrados como obras”.

En el reporte figuran también pagos por combustibles por más de G. 133 millones sin informes sobre el uso y respaldados con simples facturas.

También desembolsó más de G. 976 millones en concepto de obras inexistentes, de acuerdo a órdenes de pago y cheques emitidos.

El informe de intervención fue remitido el 21 de febrero del 2023 por el Presidente de la República Mario Abdo Benítez a la Comisión Permanente del Congreso Nacional. En manos de los diputados está analizar el reporte y decidir si Rodríguez es destituido o repuesto en el cargo.