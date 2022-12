Sampedranos siguen esperando al interventor de la municipalidad

Si bien el presidente de la Comisión Especial de Intervención, diputado Hugo Ramírez (oficialista), llegó el pasado sábado hasta la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú para explicar que hubo un retraso en la comunicación desde la Cámara de Diputados hasta el Ejecutivo, la intervención es un hecho y Amancio Rivas se encargará del proceso.

Al respecto, el presidente de la Junta Municipal de San Pedro, Rodrigo Molinas (oficialista), indicó que los concejales están sumamente preocupados porque ninguna autoridad del Poder Legislativo o del Ejecutivo informó de manera oficial la designación de Amancio Rivas como interventor de la municipalidad.

“Estamos preocupados porque nadie nos comunicó nada, no llegó ninguna comunicación oficial a la Junta Municipal a tres semanas de que se haya decidido la intervención. Los plazos corren y el intendente sigue recaudando, incluso envía notificaciones a los contribuyentes que están morosos. Sigue con su intención de recaudar. Sabemos que va a ser Amancio Rivas, pero nadie nos comunicó nada de manera oficial”, lamentó el presidente de la Junta sampedrana.

Agregó que, si bien ellos instan a los contribuyentes a que no paguen sus tributos hasta tanto se tenga una administración saneada, como ediles no pueden hacer mucho si la ciudadanía quiere aprovechar el aguinaldo para pagar sus cuentas.

Por su parte, Cristino Peralta, miembro de la Contraloría Ciudadana, fue más categórico al afirmar que si para el próximo lunes no llega el interventor a la ciudad, tomarán la sede municipal y encabezarán la intervención.

“Es preocupante cómo se dilata la llegada del interventor; ya nos parece un poco raro. Le damos plazo hasta el próximo lunes y si no llega vamos a hacer una intervención ciudadana. Ingresaremos hasta la Municipalidad, le vamos a explicar a los funcionarios la situación y vamos a cerrar, porque no se puede seguir recaudando si no sabemos a dónde es destinado el dinero de los sampedranos”, dijo Peralta.

El pasado 23 de noviembre, la Cámara Baja decidió intervenir la administración de Gustavo Rodríguez, quien es candidato a diputado por el cartismo, debido a múltiples desprolijidades, entre las que se destacan una malversación de G. 2.500 millones, la inhabilitación del jefe comunal para firmar cheques y la falta de pago a los funcionarios municipales.

Además, la Municipalidad de San Pedro no puede recibir desembolsos de royalties ni Fonacide debido a que el jefe comunal no presentó la documentación para que el Ministerio de Hacienda levante el bloqueo administrativo.