Bicisenda no es necesaria ni viable por el calor y la “idiosincrasia” en Paraguay, dice concejal

Varias calles de Asunción están siendo adaptadas para la red integrada de bicisendas. El concejal Álvaro Grau aseguró que recibió ya varios reclamos de vecinos que están siendo afectados por varios motivos, ya sea porque no pueden estacionar frente a sus casas o no pueden bajar a sus hijos frente a la escuela.

“El PNUD viene implementando el tema de la bicisenda”, mencionó y acotó que algunos concejales quieren legislar pensando en algunos países europeos. “Y no vamos a ser como ellos, porque no tenemos esa idiosincrasia y por las situaciones climáticas diferentes”, consideró y mencionó que los trabajadores no quieren llegar a sus oficinas con transpiración por pedalear o volver a sus casas en bici luego de una jornada agotadora.

Lea más: Video: bicisenda sobre Primer Presidente demuestra que no hay respeto hacia ciclistas

Afirmó además que se deben crear proyectos considerando la realidad de los ciudadanos asuncenos e insistió en la “idiosincrasia”. En otro momento, incluso dio a entender que las bicisendas no son necesarias en la ciudad capital.

“Yo mismo utilizaba la bicicleta para hacer deporte y lo hacía en la calle, porque uno con chaleco reflectivo, casco y luces ya puede andar en la calle”, aseguró en contacto con ABC Cardinal.

En otro momento, dijo que el proyecto, al igual que el de la calle Iturbe, se hizo sin consultar a la ciudadanía y ello implicará un nuevo fracaso.

Lea más: AMABICI: buscan impulsar el uso de la bicicleta como alternativa en el área metropolitana

Pésimo transporte público

Por otra parte, el concejal Grau dijo que el verdadero problema radica en la falta de un transporte público que pueda ser útil para los pobladores. “El ciudadano padece el sistema de transporte público en Asunción y el área metropolitana”, cuestionó.

Dijo que el Viceministerio de Transporte debe exigir mejores condiciones y realizar controles intensos. También planteó la necesidad de actualizar los itinerarios considerando el desarrollo de la ciudad.