Milleto como abono verde y para nutrición de animales

Siembra hasta fines de marzo

En cuanto a la época de siembra del cultivo, el ingeniero Bonamigo dijo: “El milleto puede ser sembrado a partir del 20 de febrero hasta fines de marzo, principalmente los híbridos que están bien adaptados a momentos de pocas lluvias. Dos puntos destacados con relación al maíz y el sorgo, es que el milleto está listo 20 días antes y además el costo de producción es más bajo, pues casi no necesita de cuidados culturales”.

Controla la cigarrita

Durante su explicación en la jornada de campo de Caltech, el ingeniero refirió que el milleto controla la cigarrita. “El comportamiento de la cigarrita en el milleto es el siguiente, el vector del problema que ataca al maíz ingresa entre la planta de milleto, se alimenta de la planta pero no la daña, y la cigarrita no consigue reproducirse pues no pone huevos, es por eso que este cultivo también se presenta como una excelente opción para rotación con el maíz”.

Recicla nutrientes

“Debemos aclarar que el uso del milleto no hace que el productor compre menos fertilizantes, sin embargo, el concepto principal gira en torno al reciclaje de nutrientes, o sea, tanto la soja como el maíz tienen raíces que no penetran mucho el suelo. En cambio, en el caso del milleto una de sus principales ventajas es que perfora el suelo y es tolerante al aluminio, disponibilizando nutrientes para un próximo cultivo que quedaron muy abajo”,

Materia seca para animales

“El milleto puede producir unas 40 a 50 toneladas de masa verde que posteriormente se convierten en 10 a 12 toneladas de materia seca por hectárea. Es muy parecida a las del maíz en cuanto a contenido de nutrientes; una de las ventajas que tiene esta planta es que es más económica que el maíz, teniendo un ciclo más corto y, por ende, más barato, por lo que es una alternativa para todos los productores agropecuarios”, destacó nuestro entrevistado.

Momento de corte para silaje

“Para cosechar el milleto como silaje, se debe esperar a que el grano de semilla esté en estado lechoso, es decir maduro fisiológicamente. En este estado se procede a cosechar con una picadora, que corta la planta a un nivel de 15 a 20 centímetros por arriba del suelo, luego lo pica en pedacitos de 8 milímetros a 1 centímetro de largo. En producción ganadera, la ganancia diaria de peso que se puede obtener en animales de engorde es muy interesante”, finalizó Bonamigo.