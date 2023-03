Chikunguña: joven impulsa campaña para generar conciencia

Rodrigo Jacquet, de 33 años, es un joven del barrio Laurelty de la ciudad de San Lorenzo y desde el año 2020 ha emprendido una campaña de lucha contra el dengue y la chikunguña para generar conciencia en su comunidad.

“Dar un poco de lo que me sobra”: con esa frase en mente, Rodrigo inició fumigando la casa de sus vecinos y actualmente abarca 50 casas a la redonda de su domicilio. “Cada año, desde el mes de febrero, empiezo la fumigación en mi barrio, entro casa por casa y busco también eliminar posibles criaderos de mosquitos”, relata el joven.

“Esta iniciativa es para aportar mi granito de arena”, asegura Rodrigo, a la par que afirma que no les pide nada a cambio a sus vecinos. En algunos casos, si las personas quieren colaborar, lo máximo que solicita es que compren el veneno para la fumigación.

“Me estoy dando cuenta en estos 3 años que hay un antes y un después”, afirma cuando habla de cómo su campaña ha hecho que las personas tomen conciencia y que actualmente, cuando ingresa a las casas, ya no encuentra tantas basuras que puedan ser potenciales criaderos como anteriormente encontraba.

Según datos del Ministerio de Salud, más del 70% de los casos de chikunguña se concentran en Asunción y el departamento Central, por eso es fundamental que este tipo de iniciativas se puedan repetir en más ciudades. “La fumigación no es lo importante; lo que importa es que tomemos conciencia y que como ciudadanos pongamos de nuestra parte”, puntualizó. “El que no vive para servir no sirve para vivir”, es el mensaje que quiere dejar Rodrigo.

